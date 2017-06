Niemand houdt van vroeg opstaan, ook wij niet. Maar als de kans bestaat dat we anders nieuwe aankondiging rondom series als DOOM, Fallout en The Elder Scrolls gaan missen, dan rollen we onszelf graag het bed uit.

Ben ook jij van plan om de wekker vroeg te zetten vandaag, dan wil je vast weten waar je de show van Bethesda kunt volgen. Het antwoord is hier: