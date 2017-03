Hands-on met de Nintendo Switch

5/3/17 22:27 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Het wachten op een nieuwe console is altijd spannend, maar zelden was het wachten zo’n marteling als bij de Nintendo Switch. Nintendo heeft ons tijdens hun presentatie in januari een hoop laten zien van de console, maar liet hierna slechts mondjesmaat meer informatie los, waardoor een hoop vragen onbeantwoord bleven. Die antwoorden zijn er nu echter, want net als sommigen van jullie hebben wij de handen weten te leggen op de opvolger van de Wii U.

Het opzetten van de Nintendo Switch gaat makkelijker dan verwacht. De houder waarmee het apparaat aan de TV gekoppeld wordt, heeft een klepje aan de achterzijde dat de HDMI-, USB- en spanningsnet-aansluitingen verbergt .Na het insteken van deze kabels kun je deze weer dicht maken, waarna je de kabels door een kleine opening aan de zijkant kunt leiden voor een minimum aan kabelzooi. Dit oogt wel zo netjes, wat belangrijk is gezien het feit dat de stand ideaal gezien naast jouw televisie staat.

Installatie

Met de stand klaar en de Switch alvast opgeladen – een makkie dankzij de veelgebruikte USB C-aansluiting – is het tijd om de console aan het werk te zetten. Wat hierbij opvalt is dat de Switch razendsnel opstart en direct na het splash screen doorschiet naar de installatie, zonder enige laadtijd.

De installatie op zich is niets bijzonders. Taal instellen, profiel koppelen, internet koppelen enzovoorts. En binnen enkele minuten ben je dan al in het home screen beland. Hier zie je een aantal lege vierkanten die het leeuwendeel van jouw scherm opeisen en welke gevuld zullen worden met games eens je deze gespeeld hebt.

Links bovenin zie je jouw eerder gekozen profielfoto, welke je friend list en persoonlijke instellingen herbergt, terwijl onderin een zestal ronde icoontjes het scherm opeisen. Van links naar rechts zijn deze icoontjes als volgt: News, eShop, Album, Controllers, Settings en Power. Elk van de icoontjes spreekt in principe voor zich en de menu’s die ze herbergen ogen én klinken speels met allerlei bekende sound effects.

Even dieper erin

Met het aanmaken van een Switch-account ben je nog niet klaar om werkelijk met de console online te gaan. In plaats daarvan dien je via het menu een Nintendo-account hieraan te hangen voor je een bezoekje aan de eShop mag brengen. Een logische keuze, aangezien Nintendo met de Switch eindelijke digitale aankopen aan een account koppelt, in plaats van aan een console.

Eens in de eShop zelf aanbeland, worden we verwelkomd door een viertal opties: zoeken, nieuwe releases, aankomende releases en code gebruiken. En hiermee verplaatst mijn rechterwenkbrauw zich langzaam maar zeker dichter richting mijn haarlijn. Nieuwe releases laat namelijk slechts een X-aantal recente toevoegingen aan de eShop zien, waardoor het niet mogelijk is om algemeen te browsen zonder specifieke zoekfilters in te stellen. Gamers die dus de eShop in willen duiken om al rondkijkend iets interessants te vinden, gaan er dus bedrogen uitkomen.

Deze opvallend slechte keuze is slechts een kleine smet op het blazoen van de Nintendo Switch, die een meer dan positieve eerste indruk heeft gemaakt. De Switch ligt als handheld fijn in de hand en het wisselen tussen TV- en handheld-modus gaat razendsnel. Bovendien oogt het 720p-scherm scherp en hebben we geen merkbare problemen gehad met het opzetten van de console en de controllers en het vervolgens updaten hiervan. We kunnen ons hele andere launches voor de geest halen…

Een extra investering

De launch van de Nintendo Switch gaat, volgens Nintendo-traditie, gepaard met de nodige accessoires. Hierbij kun je denken aan extra Joy-Cons en grips, maar ook de Nintendo Pro-controller. Of je deze prefereert ten opzichte van de Joy-Con Grip is natuurlijk een kwestie van smaak, maar als iemand met grote handen durf ik wel te stellen dat een traditionele controller een stuk comfortabeler in de hand ligt dan de Joy-Con met Grip-combinatie. Anderzijds zweert mijn vrouw, die juist erg kleine handen heeft, juist bij de Joy-Con Grip. Het advies is dan ook om zelf even te proberen hoe de Joy-Con Grip bevalt en om zelf de overweging te maken of je de pittige prijs van € 69,99 neer wilt leggen voor de Pro-controller.

Onder de motorkap

Een artikel als deze gaat meestal gepaard met een uitgebreide kijk op de hardware. Maar het feit is dat we hier al zoveel over gehoord hebben en dat het gros van onze lezers dit niet begrijpt of het niet boeit. Immers gaat het erom hoe de games presteren. En dat, beste leden van Game Quarter, gaan jullie uitvinden in onze recensies van onder andere The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch, Snipperclips en New Frontier Days: Founding Pioneers.