Welke verrassingen hopen wij deze E3 te krijgen?

Op het moment dat jullie dit lezen, kruipt de E3 langzaam dichterbij. Nog maar twaalf nachtjes slapen en dan begint een week vol verrassingen, onthullingen, geruchten en teleurstellingen. Ook op de GameQuarter-redactie zit de spanning er daarom goed in. Natuurlijk weten we al dat we Project Scorpio gaan zien, de nieuwe God of War vermoedelijk de kop op steekt en dat Nintendo het vooral over de Switch zal hebben, maar waar we met name naar uitkijken zijn games waar nog met geen woord over gerept is. Onze crew stak daarom de koppen bij elkaar en kwam met dit verlanglijstje op de proppen:



Als je aan de GameQuarter-redactie vraagt op welke games ze zitten te wachten, dan is een nieuwe PlayStation All Stars Battle Royale één van de eerste namen die je zal horen vallen. Het overgrote deel van ons team koestert warme herinneringen aan de game, die de redactie gezamenlijk gespeeld heeft, en is dus wel te porren voor een nieuwe fighter met helden als Ratchet & Clank, Nathan Drake, Kratos en third party guest characters.

 

Voor dit vervolg hopen we op een iets betere balans, karakters die de PlayStation 4 vertegenwoordigen (wij dragen Knack aan) en natuurlijk nog meer verrassende gasten die mee komen feesten. En als het even kan willen we daarbij ook gewoon alle karakters en stages van de eerste game terug in een nieuw jasje. We zijn niet veeleisend hoor!





Laten we even eerlijk zijn. De laatste Tony Hawk-game was niet bepaald…goed. Sterker nog, het is alweer een hele tijd geleden sinds we voor het laatst een degelijke game over skateboarden kregen. De hoogste tijd dus voor EA om hun Skate-serie nieuw leven in te blazen. We twijfelen er namelijk niet aan dat er voldoende vraag naar de game is om het maken ervan rendabel te maken.

 

Bovendien zullen YouTubers als Jacksepticeye, Markiplier en Pewdiepie ongetwijfeld voor de nodige hype zorgen. We herinneren ons nog dat er een paar jaar geleden een run op de serie ontstond nadat Felix het gespeeld had op zijn kanaal en met een beetje ‚Äė‚Äôsponsorgeld‚Äô‚Äô zien we dat nogmaals gebeuren.



Met de PlayStation 4-versie van Ratchet & Clank hebben Sony en Imsomniac Games de deuren voor nieuwe games in de serie wagenwijd open gezet en wij staan te popelen om te zien wat er gaat volgen. Nieuwe interpretaties van de eerdere games behoren gezien de reboot tot de mogelijkheden, maar wij hopen op een compleet nieuw verhaal in het Ratchet & Clank-universum.

 

En als we toch bezig zijn, een first-person Ratchet & Clank-game met de PlayStation VR zien we ook wel zitten! Waar we enkel niet op hopen zijn meer games in de serie die zich voornamelijk richten op samenspel, want we genieten liever alleen van onze kleurrijke shooter.





Een game die we wel graag samen spelen is Super Smash Bros. Een Switch-versie van het vierde deel zien we dan ook wel zitten. Eentje waarin alle DLC zit inbegrepen, de stages van zowel de 3DS als de Wii U zitten en natuurlijk enkele nieuwe stages en personages hun opwachting maken, al zijn we ook blij met content uit de originele game, Melee en Brawl dat ontbrak in het vierde deel. Mocht Nintendo inspiratie te kort hebben, dan hebben wij hier nog wel wat suggesties en anders staat Shovel Knight nog altijd te springen. En Sakurai, vergeet niet dat Phil Spencer een Banjo-Kazooie cameo wel zag zitten!

 

Een Smash-port lijkt ons overigens vrij waarschijnlijk. De game is een absolute system seller voor zowel hardcore fans als de wat meer casual spelers en kan een nieuwe impuls geven aan de amiibo-verkoop, die langzamerhand over zijn hoogtepunt heen lijkt. Hiernaast krijgen onder andere Corrin en Bayonetta volgens de website van Nintendo nog in de toekomst Smash-amiibo. Misschien zo rond de release van de Switch-versie?





De kans dat de aankondiging ooit nog gaat komen is nihil, laat staan op deze E3. Maar als we toch mogen dromen, doen we het ook gelijk groots. De afsluiter van Gordon Freeman’s verhaal is waarschijnlijk de meest verzochte game aller tijden en enkel om die reden geloven we dat Valve misschien, heel misschien, ooit nog eens besluit het te maken. We houden onze adem echter niet in.



Nog een onwaarschijnlijke kandidaat op onze lijst is een vervolg op Fire Emblem en Persona-crossover Tokyo Mirage Sessions. De originele game beperkte zich tot karakters van een handjevol Fire Emblem-games en we hopen in een vervolg ook onder andere Corrin en Ike hun opwachting te zien maken, die daarbij bovendien een veel grotere rol krijgen in het verhaal dan voor Chrom en co was weggelegd.

 

Mocht dat niet haalbaar zijn, dan zijn wij ook tevreden met een TMS-game waarin traditionele persona de Fire Emblem-invloeden vervangen, zolang het unieke en verslavende gevechtssysteem maar blijft. Maar nog belangrijker! We willen meer Tokyo Mirage musical goodness.





Over muziek gesproken! Stella Glow had ook al zo’n geweldige soundtrack waar we graag meer van zouden horen. Helaas is Imageepoch, de ontwikkelaar van de originele game, echter failliet. Maar we hebben hoop dat bijvoorbeeld NIS de franchise opkoopt en voortzet. Immers zou het zonde zijn deze muzikale serie een stille dood te laten sterven. Misschien als een downloadtitel op Vita of Switch?

Gezien het feit dat er al een 3D Mario-game is aangekondigd voor de Nintendo Switch, lijkt het onwaarschijnlijk dat we deze E3 iets nieuws van de rode loodgieter gaan zien. Als dat echter wel zo is, hopen we niet op een sportgame, maar op een HD-versie van beide Galaxy-games gebundeld op één cartridge en met optionele motion controls. Je wilt immers niet staan zwiepen als je in de achterbank van de auto zit.



Ja Nintendo, we willen een hoop van jullie! Dit verzoek hebben jullie echter zelf in de hand gewerkt. Of nou ja, dat heeft Retro Studios gedaan. Met de onthulling dat Alexander Brandon iets doet voor Retro Studios is onze fantasie op hol geslagen en waar kon die anders eindigen dan bij Samus’ goed gevulde… avonturen.

 

Dus wees eens lief Nintendo, en geef ons deze E3 een échte nieuwe Metroid, gemaakt door Retro en zonder invloeden van Federation Force en Other M. De fans verdienen het!





We weten dat de Deadpool-game van enkele jaren geleden niet geweldig ontvangen werd en dat daar bij de rerelease niet veel aan veranderde. Maar toch heeft ondergetekende erg veel lol gehad met de game, die de merc with a mouth net zo goed neerzette als dat Ryan Reynolds dat deed. Met de opkomende  tweede Deadpool-film is de hype rond de anti-held weer in gang gezet en dus zou dit hét perfecte moment zijn om een tweede game te maken, die overigens het beste los kan staan van die film.



Kratos komt naar de PlayStation 4, Ratchet & Clank zijn er al op aanbeland en Nathan Drake viert hoogtij op de vierde console van Sony. Dus waarom zou Sly niet mee mogen doen? De sluipende platformheld werd vaak in een adem genoemd met Ratchet & Clank en Jak & Daxter, maar lijkt ten opzichte van die twee een beetje in vergetelheid te zijn geraakt. Zonde, want wij willen best met een nieuw deel aan de slag!



Over Jak & Daxter gesproken, mogen we die ook terugzien? Ik weet dat Naughty Dog druk is geweest met The Last of Us en Uncharted, maar er moet toch wel ergens een gaatje te vinden zijn om dit olijke duo terug te brengen naar het grote scherm? Al is het maar in een downloadtitel van een paar uur!



Een andere titel waar we best een downloadbaar vervolg op willen zien is Pokémon Snap. De fotografie-game maakte zijn debuut op de Nintendo 64, maar zag ondanks groot succes nooit een vervolg. De Pokémon-community vraagt nu al jaren om een tweede deel in de serie en hoe onwaarschijnlijk dat ook is, we hopen dat Nintendo daar dit jaar naar geluisterd heeft.

 

Met de Nintendo Switch’s JoyCons kan misschien zelfs iets gedaan worden met motion controls, iets wat Nintendo nog niet klaar lijkt om los te laten. Hou de JoyCon horizontaal om hem als camera te gebruiken en zwiep ermee om appels of pester balls te gooien. Het zou in combinatie met goed levelsdesign prachtig kunnen werken!





Het is waarschijnlijk dat de volgende Pokémon-games remakes zullen zijn van Diamond, Pearl & Platinum, maar dan in de stijl van Pokémon Sun & Moon. En dat is prima. We zouden echter nog blijer worden met een gloednieuwe Pokémon-game voor de Switch. Pokémon Stars, zoals de geruchten gaan. We trekken nu enkel even de stoute schoenen aan en stellen voor dat we dit keer Lily vergezellen als ze naar Kanto vertrekt, om daar meer avonturen te beleven.

 

In onze stoutste dromen zouden we een gigantische game krijgen waarin we Kanto, Johtho, Hoenn, Kalos, Unova, Alola, Sinnoh én de Sevii Islands bezoeken, maar we achten het zeer waarschijnlijk dat die game er simpelweg nooit zal komen.



En de afsluiter van dit artikel, op het gebied van specifieke games althans, is een inkoppertje: wat wij graag willen zien is meer Persona 5. Persona 4 kreeg maar liefst vier extra games die de serie verbonden met deeltje drie en we zouden graag zien dat die trend wordt voortgezet. De referenties naar Rise in Persona 5 tonen in ieder geval aan dat deel vijf zich in hetzelfde universum afspeelt.

 

Laat The Phantom Thieves daarom maar de handen ineen slaan met de helden van Persona 3 en 4. En waarom ook niet 1 en de beide versies van 2 erbij betrekken? Misschien is er zelfs ruimte voor de karakters van Tokyo Mirage Sessions, dat technisch gezien een Persona-crossover game was!

 

Die laatste twee verzoeken lijken vrij onwaarschijnlijk, maar we hopen dat toekomstige spin-offs Persona-games blijven mixen en als het even kan een compleet nieuw verhaal vertellen dat wat meer diepgang heeft dan de eerdere spin-off games. Dat de taken van Yu, Tatsuya en Akira zijn volbracht betekent immers niet dat de wereld ze niet opnieuw nodig heeft om een groots kwaad af te wenden.





Super Mario Sunshine, de eerste twee Pikmin-games, Sonic Adventure Battle 2, Pokémon Colosseum en XD Gale of Darkness met Bank-ondersteuning, Eternal Darkness, Fire Emblem: Path of Radiance, Final Fantasy: Crystal Chronicles, The Legend of Zelda: Four Swords Adventure, de Metroid Prime-trilogie, Luigi's Mansion, Paper Mario: The Thousand Year Door, Mario Kart: Double Dash. Need we say more?



Het laatste verzoek in dit artikel is niet gericht op een specifieke uitgever, maar op de industrie als een geheel. De PlayStation VR doet het volgens alle cijfers buitengewoon goed en zou dus erg interessant moeten zijn als ontwikkelplatform. Waarom blijven desondanks de grote klappers grotendeels weg? Daar willen we snel verandering in!