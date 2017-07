Reviewers score: 75 Audiovisueel 75% Presentatie 80% Gameplay 80% Duurzaamheid 70% Luchtig en vernieuwend

Vermakelijke campaign

Aantrekkelijke prijs Content moet nog worden aangevuld

Iedereen heeft zo zijn voorkeuren voor hoofdpersonages in games en films. Zo zijn er mensen die de voorkeur geven aan een over-de-top held. Er zijn echter ook mensen die meer hebben met de helden die niet over allerlei superkrachten beschikken en andere karakterkenmerken hebben dan de doorsnee held. Deze helden worden ook wel antihelden genoemd. Wanneer je van oorsprong een dief bent, is de rol van held niet altijd voor je weggelegd. Vandaar dat ontwikkelaar Tim Conkling bij een spel met dieven in de hoofdrol dan ook toepasselijk voor de titel Antihero heeft gekozen.

In Antihero speel je als Lightfinger, die een bekende is in de wereld van de dieven. Niet zozeer berucht, wel bekend. Lightfinger probeert alles namelijk zo eerlijk mogelijk te doen, voor zover dat natuurlijk kan wanneer je voor je beroep huizen leegrooft. In het ondergrondse circuit is echter veel concurrentie die het niet kan laten om jouw handeltje aan banden te leggen. Deze korte situatieschets vormt het ideale toneel voor een tactisch schouwspel dat zich afspeelt op een vierkant bord vol met gebouwen en personages.

Overwinningspunten √° la Catan

Om een potje Antihero tot een goed einde te brengen, zul je zo snel mogelijk het aantal gevraagde overwinningspunten moeten vergaren. Dit aantal varieert per potje en spelinstelling. Overwinningspunten kunnen op verschillende manieren worden verdiend. Zo kun je een specifiek personage omleggen omdat hier een contract voor is uitgevaardigd, kun je een kerk infiltreren voor een blackmail of een bribe aanschaffen. Sommige missies vragen je nog extra acties uit te voeren om een overwinning in de wacht te slepen, maar deze spreken terzijnertijd voor zichzelf. Overwinningspunten die je behaald zijn niet allemaal voor eeuwig. Het voltooien van een contract levert je een vast overwinningspunt op, maar het infiltreren van een kerk kan door een tegenstander tegengehouden worden.

Antihero wordt gespeeld in beurten, wat ook wel turn-based combat wordt genoemd. Elke beurt heeft jouw dief (hoofdpersonage) enkele acties. Het aantal acties kun je naarmate het spel vordert upgraden. Je dief is de spil van je spel. Je kunt met de dief geld ophalen door gebouwen te beroven, onbekende gebieden scouten of tegenstanders aanvallen. In je hoofdkwartier kun je naast de dief andere belangrijke personages ontwikkelen tegen betaling. Zo zijn er de urchins, die je gebouwen kunt laten infiltreren om er voordelen van te krijgen. Denk hierbij aan het infiltreren van de eerder genoemde kerk, of een bank om extra geld te genereren. Ook kun je thugs kopen, die voor jou straten bewaken. Thugs kun je weer laten opnemen in een bende, die flinke schade kan uitdelen of urchins van tegenstanders uit gebouwen kan wegjagen. Hierdoor kun je dus gebouwen van de tegenstander in jouw bezit krijgen.

 

De kneepjes van het vak

Om het spel onder de knie te krijgen, kun je eerst met de campaign aan de slag. Hierin leer je je stapsgewijs Antihero eigen te maken. Je leert welke personages waarvoor geschikt zijn, maar op een gegeven moment geeft de campaign je wel degelijk het gevoel dat je je eigen keuzes moet gaan maken. Dit kan in drie verschillende spelniveaus. Wanneer de moeilijkste speloptie wordt gekozen, dan kun je wat flinke tegenstand verwachten.

Nadat je de campaign tot een goed einde hebt gebracht, kun je offline tegen een vriend spelen in hot-seat modus. Je kunt er echter ook voor kiezen om online te gaan. Deze stabiele online modus zorgt ervoor dat de speelduur van het spel aanzienlijk wordt verlengd. Mocht je een vriend hebben die niet continu achter zijn pc kan zitten, dan kun je ook in beurten spelen per mail. Wanneer je tegenstander aan de beurt is, krijgt hij of zij een mail, waarna er een zet gedaan kan worden. Daarna wordt er weer een mail teruggestuurd en ga zo maar door. Hierdoor kunnen potjes wel dagen duren, maar verloopt het allemaal wel eerlijk.

Strategisch tot op zekere hoogte

Antihero bevat een aantal personages om een spel van diepgang te voorzien. Denk hierbij aan de eerder genoemde urchins, thugs en gangs. Hierbij kun je nog enkele personages optellen, maar het aantal mogelijkheden daarna is zeer schaars te noemen. Het aantal opties dat je momenteel hebt is voldoende voor nu, maar wil het spel de community langer aan zich binden, dan zal er nieuwe input nodig zijn om het spel langer aantrekkelijk te houden. Of dit via betaalde DLC moet gebeuren is de vraag. Het spel is momenteel zeker niet duur te noemen, maar vanwege de relatief korte campaign valt of staat het spel wel bij de online community.

Conclusie

Antihero is een verfrissende optie in het strategische landschap van Steam. Het biedt een aantrekkelijk spelconcept tegen een betaalbare prijs. De instapdrempel is laag en het fun-gehalte hoog, maar de vraag is of de ontwikkelaar het spel nog wel van wat nieuwe content gaat voorzien in de loop van de tijd. De game kent momenteel een vermakelijke campaign en multiplayer. Maar, de community zal wel moeten blijven plakken wil Antihero een langer leven gegund zijn.