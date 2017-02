14/2/17 23:29 | Nick Francken | iPhone | 0 reacties

Reviewers score: 62 Audiovisueel 70% Presentatie 65% Gameplay 50% Duurzaamheid 60% Voelt aan als de tekenfilmserie

Level moeilijkheid in balans Kopen én vervolgens in app purchase-opties is overdreven

Het moeten herspelen van levels zou beter passen

Ben Tennyson, een jonge knaap, gaat samen met zijn opa Max en nichtje Gwen op een kampeertrip. Tijdens deze kampeertrip komt Ben in het bezit van de Omnitrix, een buitenaardse gadget wat hem in staat stelt om in tien verschillende aliens te veranderen, welke uiteenlopen van een levende bowlingbal tot een wezen wat letterlijk in vuur en vlam staat. Met behulp van de Omnitrix, zijn opa en zijn nichtje lost Ben mysteries op en verslaat hij slechte aliens die de wereld willen overnemen of de Omnitrix van hem willen stelen.

In het begin van de game krijg je de controle over een vijftal aliens met ieder een unieke gave. Zo is er Heatblast, die letterlijk heetgebakerd is; hij is namelijk een alien op basis van magma. Handig als er door vuur heen gerend moet. Dan is er Four Arms, waarvan het niet als een verrassing mag komen dat deze alien vier armen heeft. Daarbij is het ook een reus van een bodybuilder en oersterk, wat handig is als er een muur in de weg staat. Cannonbolt, de levende bowlingbal, hij kan zich oprollen en kegelt zo iedereen omver, terwij de supersnelle hagedis XLR8 binnen 2 seconden een snelheid van 800 kilometer per uur kan halen!  Als laatste maar zeker niet de minste is er Diamondhead: een wezen gemaakt van kristal welke hij tevens kan beheersen. Handig als je grote gaten over wil steken. Over de andere vijf is op het moment van schrijven nog niks bekend maar het zullen vast bekenden zijn uit het Ben10-universum.

Rennen of je leven ervan af hangt

Ben 10: Up to Speed is een runner game waarin je door te swipen van baan kunt wisselen om obstakels en vijanden te ontwijken, vijanden aan te vallen, springen en meer. De levels worden door het spel heen langzamerhand moeilijker en uitdagender, waarbij de game een erg prettig leercurve hanteert. Wat jammer is dat er af en toe maar één baan gekozen kan worden terwijl er coins op een andere baan liggen, wat het enorm lastig maakt om deze te pakken en terug te komen op de juiste baan. Grafisch gezien is het precies zoals je zou verwachten: cartoon graphics die leuk en speels ogen en aansluiten op serie.

Door gebruik te maken van de alien-transformaties in de levels, krijgen deze ervaring en worden ze met de tijd sterker. Dan kunnen ze bijvoorbeeld meer schade hebben voordat Ben terug veranderd naar zijn menselijke vorm. Als een level uitgespeeld is, krijgt ook de Omnitrix ervaringspunten. Door deze te upgraden met de verdiende ervaringspunten wordt de oplaadtijd van de Omnitrix korter en duren de transformaties langer, wat de de levels op de lange termijn makkelijker maakt.

Per level zijn er maximaal drie sterren te behalen en om deze te krijgen moet je drie doelstellingen voltooien. Meestal moet er hiervoor een aantal meters afgelegd worden, een aantal vijanden verslagen worden en munten verzameld worden en variaties hierop. In de levels zijn ook speciale obstakels te vinden,) waar maar één alien vorm (alien-vorm) van Ben doorheen kan. Deze bevatten meestal minder vijanden en extra munten. Soms komt het voor dat je een kistje tegenkomt met daarin een handig voorwerp, waardoor het een tegenvaller is dat van tevoren niet bekend is welke aliens handig zijn in een level. Je kunt maar drie vormen meenemen in een level en hierdoor moet je soms een level overnieuw doen om alles eruit te halen wat erin zit.

Hulpmiddelen

In de kistjes zit een variatie van voorwerpen, zoals extra levens, upgrades voor je aliens en een van drie verschillende soorten boosters. De upgrade items werken alleen zolang deze zijn toegekend aan een alien en iedere alien kan maar één upgrade tegelijkertijd hebben. Denk hierbij aan een betere verdediging of een snellere oplaadtijd van de Omnitrix. De boosters kun je selecteren aan het begin van een level en maken het makkelijker om een level te halen door bijvoorbeeld alle munten naar je toe te trekken.

In de shop is het mogelijk om levens, boosters en ervaring te kopen door gebruik te maken van de verzamelde munten. Tevens is het ook mogelijk om munten bij te kopen voor echt geld in de shop. Het maakt de game onnodig makkelijk en voelt bovendien overdadig aan, aangezien je de game al hebt moeten kopen.

Conclusie

Ben 10: Up to Speed is een leuke game om tussendoor te spelen als je ergens op zit te wachten. Niet moeilijk en je pakt het snel weer op. De levels zijn redelijk in balans en de transformaties voegen een extra dimensie toe aan de gameplay. Het is alleen overdreven dat je de game moet kopen en dat hiernaast in app aankopen gedaan kunnen worden.