23/9/17 16:19 | Sander van Genderen | PlayStation 4 | 0 reacties

Reviewers score: 75 Audiovisueel 70% Presentatie 70% Gameplay 80% Duurzaamheid 80% Nog altijd een succesvolle formule

Online een stabiele omgeving

Goede lokale multiplayer Grafisch iets achterhaald

Weinig vernieuwend

Een potje golfen in je vrije tijd; dat lijkt niet voor iedereen weggelegd. Sommigen zullen zeggen dat het een sport is voor de elite, terwijl anderen het voor iedereen geschikt vinden. Hoe dan ook, het is een sport met een aardig hoge instapdrempel. Gelukkig is er voor hen die een hekel hebben aan die instapdrempel en niet tegen slecht weer kunnen Everybody’s Golf, een game die al sinds eind jaren negentig mee gaat. Weet de game anno 2017 nog steeds te boeien?

Ontwikkelaar Clap Hanz ontwikkelde in samenwerking met Sony Interactive Entertainment een nieuw deel voor de PlayStation 4, wat wellicht meteen als een reboot van de serie kan worden gezien. Terwijl de PS2-klassieker nog uit de PS Store te halen is, kun je nu voor vier tientjes aan de slag met de PS4-versie van de franchise. In Everybody’s Golf voor de PS4 valt meteen op dat de game alle charmes en mechanismes (mechanismen) van de oudere delen heeft meegenomen, met hier en daar een kleine vernieuwing. Wat deze vernieuwingen inhouden en of deze goed uitpakken, lees je hieronder.

Meer diepgang…voor personages

In elke sportgame kun je tegenwoordig wel je eigen personage volledig naar eigen wens personaliseren. Een snor, halve wenkbrauw of uitgerekte tong, het kan bijna allemaal. Everybody’s Golf doet met deze trend mee door je de mogelijkheid te geven om de Japanse personages naar eigen smaak aan te passen. Vooral de kleding speelt hierbij een grote rol. Kies je voor klassieke golfkleding met ruitjes of ga je voor een moderne look. Het zorgt ervoor dat je misschien wat meer betrokken bent bij het personage waarmee je de toernooien afwerkt, maar verder is het vooral leuk om even te doorlopen. Voor diegene die het niet interesseert, is er altijd nog de optie om volledig willekeurig een personage op het scherm te toveren.

Dat het eerstgenoemde punt over diepgang door ons gelinkt wordt aan de personages, is niet bepaald een erg positief teken. Everybody’s Golf kent namelijk niet heel veel vernieuwingen. Het zijn vooral de bijzaken die in het verleden weinig aandacht kregen, die nu wat meer zijn uitgediept. Denk aan omgevingen, statistieken en menu’s.

Deze menu’s zijn overigens overduidelijk niet de trekpleister van het spel. Alles doet meteen denken aan menu’s van vele jaren geleden. Meer een gevoel van nostalgie dan vernieuwing bekruipt je op het moment dat je het spel opstart. Dit vertaalt zich uiteindelijk ook in een grafisch plaatje dat dan misschien wel 60 fps en 4K ondersteunt op de PS4 Pro, maar uiteindelijk meer weg heeft van een geslaagde remaster dan een gloednieuw PS4-spel.

Wie een beetje bekend is met golfspellen, weet welk gameplay-mechaniekje er steevast wordt gebruikt. Een swing-meter loopt op, waarin je met drie getimede tikken de kracht en accuratie van je slag kunt bepalen. Time je verkeerd, dan kun je wel eens een bal gaan zoeken op de bodem van een meertje of in de bosjes naast de baan. Er zal nog altijd rekening gehouden moeten worden met de wind om je slag te perfectioneren. Daarnaast zul je bij het putten natuurlijk in de gaten moeten houden of de grond plat is of afloopt. Hierbij word je gelukkig nog altijd geholpen met een handig raster.

Om je slag te perfectioneren, doe je overigens met je personage ervaring op. Deze ervaring uit zich in verbeterde statistieken voor de clubs die je gebruikt. Daarnaast zul je ook jouw slag zelf gedurende het spelen verbeteren, waardoor afzwaaiers steeds vaker tot de verleden tijd behoren. Het duurt echter wel even voordat je statistieken aanzienlijk zijn verbeterd. Het moet immers niet te gemakkelijk worden.

Golfen doe je samen

Mensen die eenzaam ballen slaan op een golfbaan heb ik nooit begrepen. Ook voor Everybody’s Golf lijkt deze vlieger op te gaan. Een stabiele online modus zorgt ervoor dat het uiterst aantrekkelijk is om online letterlijk en figuurlijk aan de slag te gaan. Ook lokale multiplayer wordt ondersteund, waar je eventueel één controller voor kunt gebruiken. Met vier spelers kun je vervolgens kijken of er een hole-in-one gescoord kan worden, en kun je diegene uitlachen die een double bogey of erger scoren.

Conclusie

Everybody’s Golf is terug en doet dat met een stabiel optreden. De game blaast je niet van je stoel door vernieuwingen, maar haalt weer een oud recept uit de kast wat meer dan tien jaar geleden ook goed smaakte. De online modus zorgt voor oneindig veel speelplezier en de lokale multiplayer kan als luchtig tussendoortje worden gebruikt. Op grafisch vlak hoef je weinig te verwachten van het spel, maar daar koop je Everybody’s Golf ook niet voor.