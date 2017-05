4/5/17 15:07 | Sander van Genderen | PlayStation 4 | 0 reacties

Reviewers score: 85 Audiovisueel 80% Presentatie 75% Gameplay 70% Duurzaamheid 85% 60 fps

Ultieme bescikbarecollectie voor voorbereiding op KH III Niet allesomvattend door ontbreken 2.8

Het is alweer bijna vijftien jaar geleden dat Square Enix en Disney de handen ineen sloegen om een game te maken die het Disney- en Final Fantasy- universums met elkaar zou verbinden. Het resultaat ervan was Kingdom Hearts, waarin hoofdrolspeler Sora al snel letterlijk en figuurlijk de nodige harten wist te veroveren. Vele delen volgden, waarna iedereen inmiddels al jaren halsreikend uitkijkt naar Kingdom Hearts III. Om van alles op de hoogte te zijn voordat je aan die game begint, heeft Square Enix nu de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX uitgebracht voor de PlayStation 4.

Het aantal remasters dat inmiddels is verschenen komt daarmee op vier. Drie van deze remasters zijn collecties van eerder verschenen delen van Kingdom Hearts. De HD 1.5 ReMIX en HD 2.5 ReMIX kwamen namelijk eerder al uit voor de PlayStation 3, maar zijn inmiddels gebundeld en van wat extra’s voorzien. Het eindresultaat is een allesomvattende collectie voor de PlayStation 4, die je zou moeten voorbereiden op vermoedelijke einde van de franchise: Kingdom Hearts III. Het enige wat ontbreekt aan je voorbereiding, is de los uitgebracht proloog 2.8, die voor de PS4 verkrijgbaar is.

Alles op een rijtje

Om een idee te krijgen van wat deze collectie allemaal bevat, zullen we een poging doen alles even op een rijtje te zetten. De franchise begon in 2002 logischerwijs met Kingdom Hearts I, waarin je kennis maakte met hoofdrolspeler Sora. Sora wordt al snel aangewezen om met de Keyblade te voorkomen dat de Heartless met de harten van anderen aan de haal gaan. Dit doet hij samen met zijn maatjes Donald en Goofy. Wat volgt is een reis door het Disney-universum, waarin onder andere Hercules en Pinokkio de revue passeren.Â

In 2005 bracht Square Enix een vervolg uit, maar opvallend genoeg niet voor de PlayStation 2. De Game Boy Advance ontving Kingdom Hearts: Chain of Memories: een game die gezien kan worden als het bruggetje tussen Kingdom Hearts I en II. In de game wordt het roer even helemaal omgegooid, daar je gevechten met het spelen van kaarten dient op te lossen. Opvallend genoeg duurde het tot 2013 voordat de PlayStation-community met de game aan de slag kon. De PS2-port RE: Chain of Memories verscheen namelijk nooit in Europa.

In het najaar van 2006 was het dan eindelijk tijd voor het langverwachte Kingdom Hearts II. De game verscheen voor de PlayStation 2 en was op allerlei fronten beter dan zijn voorganger. Vooral de zogeheten Drive forms wisten de community te behagen, evenals de nieuwe Disney-werelden. Kingdom Hearts II wordt door velen gezien als de beste Kingdom Hearts tot nu toe, alhoewel smaken uiteindelijk natuurlijk verschillen.

Een console-editie van Kingdom Hearts verscheen er na Kingdom Hearts II niet meer. 358/2 Days (DS, 2009) en Kingdom Hearts Re: Coded (DS, 2011) verschenen nog voor Nintendo’s handheld. Beide games zijn ook opgenomen in deze collectie, maar enkel als cinematics. Speelbaar zijn de spellen dus niet. Deze kunnen dan ook het beste gezien worden als extra verhaal voor die-hard speler die van de hoed en de rand wil weten.

In 2010 verscheen een titel die nog wel speelbaar is in deze collectie: Birth by Sleep. Deze PSP-titel speelt zich tien jaar voor het eerste deel af, waardoor het als een prequel kan worden gezien. Het verhaal focust zich totaal niet op Sora, Donald of Goofy, maar op Terra, Ventus en Aqua. Naar verluidt zou de titel de nodige elementen aanleveren voor Kingdom Hearts III, wat dan ook de voornaamste reden mag zijn om deze titel uit te proberen.

En mijn andere remasters dan…?

Met Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX probeert Square Enix een collectie aan te bieden die allesomvattend is. In Europa kon je de HD 1.5 ReMIX en HD 2.5 ReMIX enkel los verkrijgen voor je PlayStation 3. Met deze PS4-collectie heb je alles op Ă©Ă©n schijf staan. Daarbij is het voornaamste verschil dat je de games nu met 60 fps speelt, wat een wezenlijk verschil maakt met de PS3-versies. Vooral de scenes waarin de Heartless je om de oren vliegen, draaien een stuk soepeler met deze grafische upgrade. Daarnaast zullen diegene die een PS4 Pro met 4K TV thuis hebben staan, de game in 4K kunnen spelen.

Is deze collectie dan aan te raden als je de collecties op de PS3 al hebt aangeschaft? Ja en nee. De argumenten voor zijn de feiten dat de game met 60 fps soepeler speelt en je alles op Ă©Ă©n schijf voor Ă©Ă©n console hebt staan. Het argument tegen is dat er inhoudelijk niets aan de spellen is veranderd. Dit doet de collectie aanvoelen als uitmelkerij. Wat dat betreft is het dan ook aan te raden je geld in de 2.8 Final Chapter Proloque te steken, de enige afwezige in deze collectie.

Conclusie

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX is een prachtige collectie die op 2.8 na allesomvattend is. De grafische upgrades die voor de PS4 zijn toegepast pakken perfect uit, wat dit de ideale ervaring bij uitstek maakt. De grootste vraag zal zijn of de collectie zijn geld waard is als je de vorige collecties op de PS3 ook hebt aangeschaft. Hiervoor zul je de pro’s en con’s moeten afwegen. Wij raden je in ieder geval aan dan eerst even 2.8 te checken, omdat dit het laatste opstapje is naar het langverwachte Kingdom Hearts III.