Reviewers score: 95 Audiovisueel 95% Presentatie 95% Gameplay 95% Duurzaamheid 95% Battle mode is gevarieerd en ouderwets leuk

Toevoegingen die tactiek en vaardigheden belonen

Ontzettend compleet

Visueel wederom fantastisch Onduidelijk wanneer hulp-opties ingeschakeld zijn

Verbinding soms onstabiel in multiplayer

Moet Nintendo de beste Wii U-games naar de Switch porten? Het is een kwestie waar veel gamers van mening over verschillen. Mario Kart 8 was een bijna essentiële game op de vorige console, en nu de definitieve versie op de Switch uit is, lijkt het er toch op dat de voorstanders van dergelijke ports gelijk krijgen. Als een zeer compleet pakket van een al fantastische game vallen nieuwkomers met hun neus in de boter, maar dankzij toevoegingen als de Battle Mode is Mario Kart 8 Deluxe ook voor Wii U-bezitters het geld zeker waard.

Mario Kart 8 Deluxe vervangt de gebrekkige Battle Mode uit de Wii U-versie, waarin de reguliere racetracks dienden als arena’s, met ouderwets intense levels. Drie toffe tracks uit eerdere games en vijf nieuw ontworpen levels zorgen ervoor dat schilden daadwerkelijk tegenstanders raken, in plaats van missen op de ongeschikte racebanen. Met name het viaduct uit Splatoon, de Dragon Palace en de Moon Base zijn tracks die zich kunnen meten met andere klassiekers, die het gemis van Block Fort eigenlijk doen vergeten.

Dé toevoeging

De modi van de Battle Mode zijn eveneens een combinatie van oude bekenden en een nieuwe modus genaamd Renegade Roundup. In deze uiteraard hectische maar frisse modus moet een team van politieagenten met vleesetende planten met zwaailichten het andere team gevangenzetten. Deze moeten zich uiteraard verdedigen met de items die bezaaid liggen over het level en hun maten uit de kooi te bevrijden door over een schakelaar te rijden. Het is een goed uitgevoerd idee, maar lijdt enigszins onder het feit dat er online nog niet gecommuniceerd kan worden op de Switch. Samen sta je namelijk veel sterker dan alleen.

De rest van de klassiekers zijn net zo leuk als vroeger. Het explosieve Bob-omb Blast, Shine Thief en Balloon Battle zijn weer allemaal terug en die laatste heeft zelfs een kleine verandering ondergaan. In plaats van last man standing is het systeem nu gebaseerd op punten. Dit betekent dat spelers waarvan alle vijf ballonnen zijn geklapt, nu niet meer hoeven te wachten op het einde van de wedstrijd, maar tot het fluitsignaal hun fouten goed kunnen maken. Met de nieuwe modus en oude klassiekers is Battle Mode een gevarieerde en zeer sterke toevoeging aan Mario Kart 8 Deluxe.

Meer items

Het reguliere racen is ook niet onaangetast gebleven, hoewel de uiterst precieze racevaardigheden uit Mario Kart 8 nog steeds op de eerste plaats komen. De meest invloedrijke verandering is de mogelijkheid om twee items gelijktijdig vast te houden, wat natuurlijk nostalgische gevoelens van Double Dash op de GameCube oproept. Dit betekent dat er merkbaar meer items over de racebaan vliegen, maar het vereist ook wat meer tactisch denkwerk. Het is namelijk niet mogelijk om items te wisselen, waardoor concentratie op de baan wat zal moeten inleveren om te beslissen of die banaan geworpen moet worden om de paddenstoel te kunnen gebruiken.

De frustrerende momenten zijn nog steeds aanwezig in Mario Kart 8 Deluxe, maar meer dan de vorige games bepalen de vaardigheden van de coureur welke plaats hij behaalt. De andere grote toevoeging is niet zo zeer direct zichtbaar, maar beloont superieur stuurwerk nog nét een beetje extra. Bij een lange drift kunnen spelers namelijk de roze miniboost gebruiken, die ze een significant hardere schop over de baan geeft dan de gewone.

Daarnaast is Mario Kart met deze Switch-versie iets toegankelijker geworden voor de allerkleinsten. Voor en tijdens elke race is het namelijk mogelijk om stuurhulp en automatische acceleratie in te schakelen, die ervoor zorgen dat van de baan vallen onmogelijk wordt. Het is een fijne oplossing voor kleine kinderen die kennis willen maken met de serie, maar een toekomstige update zou de kleine iconen in het menu iets duidelijker mogen maken. Soms staan de opties namelijk ongemerkt aan en is de nummer één eigenlijk niet zo goed als hij of zij denkt.

Overweldigend aanbod

Het aanbod van racetracks van Mario Kart 8 was wellicht al een van de beste uit de serie, en met de toevoeging van de verschenen dlc is het voor nieuwkomers bijna overweldigend. De 46 banen, waarvan iets minder dan de helft remasters van retro-tracks, zijn stuk voor stuk uniek en een genot om op te racen. Sunshine Airport, Water Park en de dlc-tracks Exicitebike-Arena en Mute City zijn uitblinkers, maar het totale arsenaal is completer dan ooit. Omwille van Wii U-bezitters die de game al grijs hebben gespeeld, zijn alle banen en personages van tevoren beschikbaar. Auto-onderdelen zijn echter nog niet vrijgespeeld, dus is er alsnog reden om zo veel mogelijk muntjes te verzamelen in de twaalf cups.

Verder heeft de Switch-versie nog een paar kleine extra’s. Zo zijn Bowser Jr., King Boo, Dry Bones en de Inklings toegevoegd, bevat de game de loeisnelle 200cc-moeilijkheidsgraad en zijn laadtijden aanzienlijk korter. Ook de verdubbeling in de resolutie in televisiemodus maakt de game aanzienlijk scherper, maar in handheldmodus loopt de game wederom retestrak en spatten de kleuren van het scherm af.

Tot slot is multiplayer een groot onderdeel van Mario Kart 8 Deluxe. Tot nu toe is de ervaring met de modus redelijk, eveneens als de verbinding die de Switch lokaal opzet om tegen elkaar in handheldmodus te spelen. In beide gevallen valt de connectie sporadisch weg, wat vermoedelijk te wijten is aan de gevoeligheid voor andere netwerken van de console. In omgevingen met weinig andere apparaten werkt de onlinemodus namelijk als vanouds. Het is eenvoudig om met vrienden in een lobby te duiken en de mogelijkheid om tussen races van personage en kart te wisselen is een verademing. De multiplayer is zeker de way to go als je even geen vrienden om je heen hebt, maar toch deze fantastische game wilt spelen.

Conclusie

Mario Kart 8 Deluxe is dankzij de gevarieerde Battle Mode en een aantal sterke toevoegingen voor zowel nieuwkomers als bezitters van het origineel een game die je eigenlijk niet kunt missen. Ondanks dubbele items komen de vaardigheden van coureurs nog steeds op de eerste plaats en het overweldigende aanbod van geweldige tracks zorgt nog steeds urenlang speelplezier met vrienden of alleen.