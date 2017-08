12/8/17 17:20 | Sil Hendriks | 3DS | 0 reacties

Reviewers score: 82 Audiovisueel 80% Presentatie 80% Gameplay 80% Duurzaamheid 85% Je kiest zelf de personages, maar de personages kiezen wat ze doen

De game is in zijn geheel aandoenlijk om te spelen De game is een tikkeltje repetitief

Klikkend op dit artikel, dacht je precies te weten wat je ging lezen. Een analyse van Miitopia, waarin met grondig beargumenteerde punten wordt uitgewijd over waarom de game van Nintendo wel of juist niet de moeite van het kopen waard is. Vandaag wil ik jullie echter een verhaaltje vertellen; het verhaal van avonturier Sil.

Er was eens een avonturier die men Sil noemde. Hij woonde in een verafgelegen land genaamd Miitopia, waar iedereen leek op ons, maar toch net iets anders was. Deze dag was een dag als menig ander voor Sil. Het zonnetje scheen op zijn gezicht, de wind blies zachtjes door zijn haren en de diertjes dartelden vrolijk in de wildernis. Aan die rust kwam echter een einde toen uit het iets twee zwevende ogen verschenen en fuseerden met een gigantische vlinder.

Hoofdstuk 1: Carly, de duistere vorst

Geschrokken van het wonder dat zich voor zijn ogen voltrok, besloot Sil het op een lopen te zetten. En zo brachten zijn voeten hem naar Rekruton. Dit kleine dorpje in het Westen van Miitopia was het thuis van een hoop vriendelijke bewoners, die Sil op de een of andere manier bekend voorkwamen. Voordat hij kon nadenken over waar hij Vegeta, Miyamoto en Lara Croft eerder had gezien, sloeg het noodlot echter toe.

De duistere vorst Carly daalde neer op Rekruton en gebruikte haar kwaadaardige krachten om de gezichten van de bewoners te stelen. Slechts een enkeling kon zichzelf in veiligheid brengen, waaronder avonturier Sil. Toen Carly vertrok en de gezichten van de mensen van Rekruton met haar meenam, smeekte Lara Sil om het gezicht van haar zoon te redden. Sil was dan misschien wel een avonturier, maar hij was absoluut geen held. Toch kon hij Rekruton niet verlaten tot hij inging op Lara´s belofte, alsof een mysterieuze kracht zijn lot bepaalde.

Hoofdstuk 2: Sil, de koene ridder

Het duurde niet lang voor avonturier Sil oog in oog stond met het gezicht van de kleine Kim Jong-un. Voor zijn ogen speelde zich echter een bekend tafereel af. Het gestolen gezicht vond een nieuw thuis op het lichaam van een monster, dat avonturier Sil zonder twijfel aanviel. De hoop leek verloren, tot avonturier Sil een stem hoorde.

‘’Ik ben een God,’’ sprak de stem tot avonturier Sil. ‘’Vertel mij meer over jezelf en ik zal je belonen met de kracht om monsters te bevechten.’’ En zo werd onze eenvoudige avonturier een ridder in glanzend harnas. Zonder al te veel moeite kon onze held een einde maken aan het slijmmonster dat zijn weg blokkeerde en, alsof een wonder geschiedde, keerde het gezicht van Kim Jong-un hierna terug naar zijn rechtmatige eigenaar.

Hoofdstuk 3: De tovenaar, de priester en de kok

Na dit avontuur was Sil klaar om zijn harnas af te doen en terug naar huis te gaan. De God die hem gered had dacht daar helaas anders over. ‘’Je hebt gebruik gemaakt van mijn krachten,’’ sprak de God ‘’en dus doe je nu wat ik je zeg. En wat ik wil, is dat je Carly achterna gaat en alle gezichten redt.’’

God, wijs als dat hij is, wist goed dat Sil niet in zijn eentje opgewassen was tegen de vele monsters in het leger van duistere vorst Carly. De entiteit riep daarom de hulp in van drie andere helden, die Sil vergezelden op zijn reis. Met tovenaar Natascha, priester Jeroen en Nick de kok aan zijn zijde doorkruiste Sil Miitopia, op zoek naar de gezichten van de bewoners van Rekruton.

Hoofdstuk 4: Vrienden en geliefden

Om de gezichten terug te vinden, moest onze groep bossen doorkruisen, grotten verkennen en monsters bevechten. En dat schept een band. Tijdens het reizen praten de Mii’s tegen elkaar – en hoewel die gesprekken niet altijd steek houden – leerden Sil, Natascha, Jeroen en Nick elkaar alsmaar beter kennen.

De avonden spendeerden de helden in een herberg. Hier sliepen Natascha en Sil in een kamer, en Nick en Jeroen in een andere. Nick en Jeroen werden al snel maatjes en stonden elkaar bij tijdens een gevecht, terwijl tussen Natascha en Sil een prille liefde opbloeide. Het kwartet dineerde dagelijks samen en leefde dan van de etenswaren die monsters lieten vallen. Sil is dol op Duivelstaart, terwijl Natascha liever een bordje Gnoomham voorgeschoteld krijgt. Niemand houdt echter van chocorotsjes, terwijl je daar juist stevig van wordt en meer klappen kunt opvangen.

Wanneer de gevechten moeilijk werden, keken de helden naar hun God om hulp. Hij schonk ze strooisels die hun gezondheid herstelt, hun magie aanvult of een held terug bij bewustzijn brengt. Bovendien verdeelde hij het geld dat het gezelschap vond, zodat iedereen betere kleren en wapens voor zichzelf kon kopen, al gaf dat af en toe hele rare taferelen, zoals wanneer een leren harnas werd ingeruild voor een knalrood wollen pantser. Toch zetten ze altijd hun beste beentje voor, waardoor al snel een kasteel aan de horizon verscheen.

Hoofdstuk 5: De grote koning

Ons gezelschap arriveerde spoedig hierna in het kasteel in het oosten van het koninkrijk, waar Koning Fatpat zich voortdurend tegoed deed aan braadstukken. De heerser stond daarom bekend om zijn indrukwekkende postuur. Het was echter de schoonheid van zijn dochter, prinses Poppy, waar zelfs in naburige koninkrijken over gesproken werd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat prins Markiplier en Rekruton-bewoner JackSeptic om haar hand vochten. Aan dit gevecht kwam echter een abrupt einde, toen de duistere vorst wederom aanviel.

In een scène die zo uit een kinderboek kon komen, werden onze helden gedwongen om meerdere keren erop uit te trekken om de gezichten van de paleisinwoners te redden en tegelijkertijd de ruzie tussen de prins en de dorpeling te beslechten. Hun reis leek soms maar voort te duren en af en toe in herhaling te vallen, maar dat deerde hun God niet. Hij bleef over ze waken en adviseerde Sil in de strijd wanneer zijn beurt kwam, terwijl de andere drie deden waar ze zin in hadden.

Omdat Jeroen zo aardig was, spaarde hij soms monsters, terwijl Natascha heel erg voorzichtig was wanneer ze nieuwe monsters tegenkwamen. Het was echter Nicks koppigheid die met enige regelmaat roet in het eten gooide. Gelukkig weerhield dit Sil en zijn vrienden niet van het volbrengen van hun missie.

En daarmee leggen onze helden hun hoofden te rusten, wachtend op wat morgen gaat brengen; niet wetende dat Carly deze nacht aan zal vallen en Sil wederom is zijn eentje achterblijft.

Nawoord

Bedankt voor het lezen van Miitopia: Een ander soort review. Met het einde van dit vijfde hoofdstuk zijn we aan het einde van ons avontuur van vandaag gekomen. Het avontuur van Sil is echter nog lang niet afgelopen. Met zijn vrienden in de handen van Carly, moet onze held nieuwe vrienden vergaren en zijn reis door Miitopia vervolgen. Lukt het onze held om zijn vrienden te vinden? En wie zijn Melanie de kat, meesterdief Ricardo, duivel Gina, Jacco de bloem, popster Sander en prinses Sara? Je leest het in de vervolgen: Sil de Avonturier en Dave de Plaaggeest, en Sil de Avonturier en de Powerpuff Elven.

Disclaimer

Dit is een werk van fictie, geïnspireerd door de 3DS-game Miitopia van Nintendo. Alle personen die in dit artikel zijn aangehaald hebben toestemming verleend voor het gebruiken van hun naam, zijn gefingeerd of behoren tot het publieke domein. Alle eventuele overeenkomsten met andere werken is volledig toevallig.



Conclusie

Miitopia speelt als een sprookje waarin jij de hoofdpersonen invult. Net als de meeste sprookjes gaat het allemaal niet zo diep, maar het geheel is dankzij de persoonlijkheid van de personages en hun interacties aandoenlijk genoeg om de game een aanrader te maken, zelfs als die soms wat repetitief wordt.