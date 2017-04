3/4/17 20:43 | Jacco Peek | Switch | 0 reacties

Reviewers score: 73 Audiovisueel 80% Presentatie 75% Gameplay 75% Duurzaamheid 60% Unieke physics

Kleurrijk design

Catchy soundtrack

Uitdagende collectibles Leercurve iets te steil

Weinig levels

Camera werkt soms tegen

Bij het spelen van games staan we er niet bij stil dat het overgrote deel ervan het besturen van mensen betreft. We weten exact hoe mensen, of mensachtigen, bewegen en vaak zijn de knoppencombinaties identiek. Sumo Digital geeft met Snake Pass een twist aan de welbekende menselijke physics door gamers uit te dagen om te denken als een slang.

In deze unieke puzzel-platformer nemen spelers namelijk de gedaante aan van Noodle, een uiterst vrolijke, vegetarische slang. Hij houdt van zwemmen en dutten in de zon, maar in de game gaat hij eropuit om uit te zoeken wat de mysterieuze portalen in zijn leefgebied doen. Samen met zijn vriend Doodle de kolibrie, moet hij zich door kleurrijke levels over bamboestokken bewegen en steeds drie kleurrijke stenen vinden. Dit levert een bijzondere besturing op, die we eigenlijk nog nooit eerder zagen.

Noodle en Doodle

Verwacht dan ook geen verhaal in Snake Pass, want het draait allemaal om het leren bewegen als een slang om door, over en langs obstakels te glijden. Met de linker analoge stick bestuur je het hoofd van de slang, die slingerbewegingen moet maken om überhaupt gebruik te kunnen maken van de “gasknop” om vooruit te komen. Daarnaast is er een knop om Noodle’s hoofd op te tillen en een om zijn lichaam strak te trekken om meer grip te krijgen, maar dat was het dan ook wel.

Dit klinkt simpel, maar het meester worden van de slang vereist behoorlijk wat oefening. In de eerste levels neemt Doodle je bij de hand door rustig uit te leggen hoe de basisprincipes werken, maar wanneer er bewegende bamboestokken, lava en dodelijke stekels in het spel komen, zul je volledige controle moeten hebben. De kunst is om het hoofd van de slang constant om de stokken te wikkelen, zodat hij zoveel mogelijk contact en grip heeft. Het onder de knie krijgen van deze physics is dan ook het beste aan Snake Pass.

Denk als een slang

De game zal eerst echter voor een aantal frustrerende momenten zorgen, vooral omdat het na een aantal levels plots zeer moeilijk wordt en de camera regelmatig tegenwerkt. Op sommige momenten verwacht de game namelijk iets te veel van gamers en juist het overzicht dat de camera moet bieden is dan afwezig. Na verloop van tijd betaalt de game zich uit en brengt uitspelen van levels veel voldoening. Wie Noodle namelijk succesvol over hoge, bewegende bamboeconstructies laat bewegen, krijgt het unieke gevoel eindelijk te weten hoe een slang zich beweegt.

Het leveldesign doet daarnaast erg denken aan dat van Banjo Kazooie, omdat er geen bepaalde volgorde is waarin de drie gekleurde stenen moeten worden gevonden. De levels zitten, behalve slimme constructies, vol met andere “speeltjes” zoals glijbanen, hendels en ballen die in een gat moeten worden gerold. Hierbij moet ook steeds weer worden uitgevonden hoe je deze mechanieken in hemelsnaam aanpakt als slang, wat alleen maar bijdraagt aan de variatie van deze platformer zonder springknop.

Niet alleen de levels doen overigens denken aan die van ontwikkelaar Rare, want het kleurrijke uiterlijk dat je in de jaren ’90 regelmatig zag, heeft de game zeker geïnspireerd. Bovendien is de verschrikkelijk catchy jungle-soundtrack gemaakt door Donkey Kong Country-componist David Wise, die met het jungle-thema zeker bekend in de oren klinkt. Ook deze Switch-versie is audiovisueel dik in orde, en na een vroege patch is de HD Rumble in de Joy-Con Controllers een aangename toevoeging.

Vijftien volle levels

Het is daarom spijtig dat Snake Pass slechts vijftien levels kent. Sumo Digital gaat er dan ook vanuit dat spelers elk level doorgronden en alle verstopte bubbels en medailles proberen te vinden. Deze items zijn goed verstopt en bevinden zich vaak op zeer lastig te bereiken plekken. Probeer maar eens naar het uiteinde van een bamboestok boven een ravijn te glijden en je dan weer om te draaien. Helaas is de het aantal speeluren zelfs met deze leuke uitdagingen vrij beperkt. De vier werelden van de game introduceren steeds een nieuw en afwisselend thema, maar het gevoel dat er meer in had gezeten is lastig te onderdrukken.

Conclusie

Snake Pass kent een iets te steile leercurve en een eigenwijze camera, maar dat neemt de uniek uitgewerkte physics niet weg. Levels bieden genoeg variatie en zijn een genot om te doorlopen dankzij het uiterlijk en de vrolijke soundtrack. Helaas bevat de game ondanks veel uitdagende collectibles minder content dan je zou willen, maar het gevoel wat de game teweegbrengt is een bijzondere ervaring.