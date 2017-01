11/1/17 00:10 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Vita | 0 reacties

Reviewers score: 80 Audiovisueel 90% Presentatie 80% Gameplay 20% Duurzaamheid 80% 0 vertelt niet enkel zijn eigen verhaal, maar diept ook diens voorganger uit

Audiovisueel is de game verbluffend

Zelfs met de bad endings heb je in zekere zin iets gewonnen Het verhaal is wat veiliger dan de oorspronkelijke game

0 is niet te adviseren als je de voorganger niet gespeeld hebt

Iedereen die niet onder een steen leeft weet wat een sequel is, wat een prequel is en wat een spin-off is. Niet veel mensen zijn echter bekend met de midquel, een product dat een bestaand verhaal binnen een universum pakt en voortbouwt op de vraag ‘wat als?’. Een voorbeeld hiervan was Sword Art Online: Hollow Fragment, die als uitgangspunt nam dat de hoofdpersonen niet ontsnapten uit de digitale wereld na het verslaan van diens maker. Steins;Gate 0 volgt een soortgelijk scenario.

Mocht het nog niet duidelijk zijn: Steins;Gate 0 kan niet goed gespeeld worden als je niet bekend bent met de originele Steins;Gate. Deze recensie zit dan ook tjokvol spoilers voor die game. Mocht je enige intentie hebben om de anime van de eerste Steins;Gate te kijken of de bijbehorende game te spelen, dan adviseer ik je bij deze om deze recensie niet verder te lezen.

De wanhoop voorbij

Het verhaal van Steins;Gate 0 begint vlak voor het ware einde van Steins;Gate. Okabe en zijn vrienden zijn terug in de beta-tijdlijn, waar Okabe zojuist zijn eerste poging ondernomen heeft om Makise Kurisu te redden van een onfortuinlijk einde. In een bijna ironische plottwist mislukt zijn missie echter niet enkel, maar sterft het meisje in zijn armen nadat hij haar per ongeluk neersteekt.

In Steins;Gate keert Okabe hierna verslagen terug naar zijn eigen tijd, waar hij klaar is om op te geven. Na een flinke peptalk van zijn vrienden én zijn toekomstige zelf herpakt hij zich echter en is eind goed al goed. Die peptalk blijft echter uit in 0, waardoor Okabe verzuipt in zelfmedelijden en wanhoop en het bijltje erbij neergooit.

De tijd heelt niet alle wonden

Enkele maanden verstrijken en Okabe heeft besloten om zijn turbulente verleden achter zich te laten, tijdreizen af te zweren, Kurisu’s dood te accepteren en zijn alter ego vaarwel te zeggen. Hij is zelfs opnieuw naar school gegaan en heeft zijn zinnen gezet op een prestigieuze universiteit in de Verenigde Staten. Het is daarom dat hij een evenement bijwoont waar enkele wetenschappers van dit instituut spreken over een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie, die gebruik maakt van de herinneringen van een echt bestaand persoon.

Okabe mag dan wel afstand gedaan hebben van zijn alter ego, maar hij is nog altijd niet op zijn mondje gevallen, waardoor het oog van de hoofdspreker tijdens een discussie op hem valt. Mede hierdoor wordt hij uitgenodigd als tester van dit nieuwe systeem, dat de herinneringen heeft van iemand die hem heel dierbaar was…

Discretie aanbevolen

...maar laten we hier vooral niet te diep op ingaan. Steins;Gate 0 is immers een visual novel; een interactief boek zonder daadwerkelijke gameplay. Elke onthulling over het verhaal doet daardoor direct afbreuk aan het spelplezier van eventuele toekomstige bezitters van de game. En dat is heel zonde, want het verhaal is er een die het verdient om ervaren te worden.

In alle eerlijkheid moet ik wel toegeven dat Steins;Gate 0 desondanks niet zo sterk is als zijn voorganger, mede doordat het concept van tijdreizen een veel kleinere rol speelt. De kunstmatige intelligentie die nu de spotlights opeist laat een frisse wind waaien, maar is ook wat veiliger dan de soms absurde gebeurtenissen uit het origineel. Toch heb ik me prima vermaakt in de pakweg dertig uur die ik nodig had om alle eindes te voltooien.

World building

Natuurlijk moet iedere speler zelf afwegen of hij of zij elk einde van Steins;Gate 0 wil zien, maar persoonlijk kan ik het aanraden. Niet enkel zorgt het ervoor dat je een mooi sluitend einde krijgt, maar je leert ook meer over gebeurtenissen die slechts kort aangestipt werden in de originele game. Denk hierbij aan met name aan de derde wereldoorlog, maar ook aan de relatie tussen Daru en Suzuha’s moeder. Voor fans van het eerste uur zijn dit brandende vragen die eindelijk geblust worden, al is het soms enkel door het verkeerde te doen.

Wat helpt is dat Steins;Gate audiovisueel heel sterk is. De voice cast van de originele game keert terug voor diens midquel en levert wederom een knap staaltje werk af, wat gecombineerd met de unieke visuele stijl ervoor zorgt dat de game een genot is voor zowel het oog als de oren. De game meerdere malen doorspelen is dan ook absoluut geen straf te noemen.

Conclusie

Steins;Gate 0 is meer dan enkel een nieuw verhaal binnen het universum van ontwikkelaar Nitroplus. Het is de knoop die veel losse eindjes met elkaar verbindt, terwijl het tegelijkertijd voortbouwt op de lore van de oorspronkelijke game om je een nieuw avontuur voor te schotelen. Dat 0 vast zit aan de oorspronkelijke Steins;Gate zal mede verantwoordelijk zijn voor de wat veiligere koers die het vaart, maar veel van de sterke punten van die game, de graphics, stemacteurs en gelaagde verhaallijn, staan nog altijd als een huis in deze midquel.