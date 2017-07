12/7/17 00:32 | Sander van Genderen | PlayStation 4 | 0 reacties

Reviewers score: 75 Audiovisueel 70% Presentatie 65% Gameplay 75% Duurzaamheid 75% Persoonlijk spel waar er meer van moeten zijn

Selfies veruit meest hilarisch Host gaat snel irriteren

1 device per console online

De smartphone op zichzelf is anno 2017 al een serieus gameplatform te noemen. Van al die mensen die in de metro en bus op zijn of haar mobieltje zit te kijken, zal er toch een serieus aantal een spelletje zitten te spelen. Dat iedereen tegenwoordig wel een smartphone tot zijn of haar beschikking heeft, is ook de ontwikkelaars van PlayStation niet ontgaan. Zij besloten, in navolging van onder anderen The Jackbox Party Game, om de smartphones een prominente rol te laten spelen in hun laatste party game. That’s You! is het resultaat.

In That’s You! draait het om het kennen van je vrienden en vriendinnen. Dit vragenvuurtje wordt aangevuld met het nodige beeldmateriaal dat je zelf dient te vergaren. Selfies maken en selfies van anderen bewerken passeren dan ook met enige regelmaat de revue. Om überhaupt aan het spel deel te nemen, moet je al een selfie maken, welke als avatar in het spel gebruikt zal worden. Als je jezelf nog extra wilt verminken, dan zijn er genoeg filters die je er nog belachelijker uit laten zien. Zo is de toon aan het begin van het spel meteen al gezet.

Niet iedereen is gewenst

Vervolgens begint de uitleg van een net-iets-te-enthousiaste spelhost. Gedurende het hele spel zal hij vol enthousiasme al je antwoorden kort evalueren, maar zijn gewauwel haalt jou en je vrienden meer uit de flow dan dat het daadwerkelijk iets toevoegt. Vooral de uitleg aan het begin is een afgang, omdat je deze telkens weer moet aanhoren. En als het een moeilijk spel zou zijn geweest, dan is er geen probleem. That’s You! heb je echter al door vóór je eerste speelsessie. Wellicht nog iets om te patchen door de mannen van Wish Studios.

Met in totaal zes spelers kun je het spel na de uitleg gaan spelen. Het spel is helemaal in een jaren ’60 stijl vormgegeven en brengt verschillende situaties naar voren waarin je jezelf bloot moet geven. Ben je zelf niet aan de beurt, dan zul je moeten raden hoe een ander in een bepaalde situatie zou reageren. ‘’Het examen is uitgelekt. Zou Sander even spieken of het allemaal op eigen kracht doen?’’. Goede antwoorden worden met punten beloond. Zo zit er ook een competitief element in het spel. Door jokers in te zetten kun je je punten verdubbelen. Dit is alleen aan te raden wanneer je vrij zeker bent van je zaak.

Tussen de vragen door wordt de camera van je telefoon ook uitgebreid getest. Zo verschijnt er regelmatig een persoon op het beeldscherm met een excentrieke gezichtsuitdrukking, die je zo goed mogelijk moet nabootsen. Vervolgens wordt er gestemd op de beste imitatie. Deze ronde levert hoe dan ook hilarische taferelen op. Naast het imiteren zullen er ook regelmatig spelers moeten poseren, waarna iedereen de kunstenaar in zichzelf naar boven mag halen. De foto moet namelijk beklad worden naar aanleiding van een bepaalde opdracht. Ook deze ronde behoort veruit tot één van de leukste rondes van het spel.

Toch niet voor iedereen

Zoals gezegd is That’s You in totaal met zes spelers te spelen. Lokaal is dit met zes mobiele apparaten te doen, maar je kunt ook online afspreken. Hier zitten momenteel echter nog de nodige restricties aan. Je kunt namelijk alleen met spelers uit je vriendenlijst afspreken, en je kunt maar met één device per console online. Dat je alleen met vrienden online kunt afspreken is in principe geen ramp; je weet immers nooit wat voor vunzige foto’s je van wildvreemden kunt krijgen. Dat je echter maar met één device per console online kunt, vinden wij wel erg jammer. Hopelijk wordt dit nog aangepakt.

Conclusie

That's You! is, zeker nu je het gratis via PS+ kunt oppikken, zeker het proberen waard. Het komt in een illuster maar schamel rijtje met The Jackbox Party Game terecht. Illuster, omdat deze games altijd wel voor een leuk avondje zorgen. Schamel, omdat er bar weinig games zijn die zich op dit vlak bevinden. Als de host nog wat de mond gesnoerd kan worden (inclusief zijn inleiding) en er online met meer spelers per console gespeeld kan worden, dan mag er zeker nog een dik punt bij deze beoordeling opgeteld worden.