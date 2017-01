The Crew: Ultimate Edition

3/1/17 14:53 | Sander van Genderen | PlayStation 4 | 0 reacties

Wanneer het racegenre zo goed als gedomineerd wordt door franchises als Gran Turismo en Forza Horizon, zul je van goeden huizen moeten komen om nog met iets origineels en uitdagends op de proppen te komen. Hoewel Forza en Gran Turismo zich wat meer in de wereld van het realisme bevinden, is het aanbod aan surrealistische racegames ook aanwezig. Denk alleen al aan de spectaculaire achtervolgingen en races van Need for Speed, of de chaos die gecre√ęerd werd in Burnout. Ubisoft besloot het autorijden anders te promoten, namelijk door heel de ¬†Verenigde Staten op de kaart te zetten en je daarin de vrijheid te geven.

Het resulteerde in The Crew: een open-world racer die bol staat van de missies. Deze open wereld moest de Verenigde Staten voorstellen, waar je letterlijk wel even bezig bent om van het ene deel van het land naar het andere te rijden. The Crew werd terug in 2014 geroemd om deze wereld en de mogelijkheden die daarbij kwamen kijken. Niet alle kritieken waren echter even positief. Grafisch gezien was de game niet wat je ervan mocht hopen en ook de A.I. liet zo zijn steekjes vallen. Toch wilde Ubisoft de game niet in de steek laten, en kwam het met The Crew: Wild Run op de markt.

Een pakket aan uitbreidingen

 

The Crew: Wild Run voorzag het spel van nieuwe voertuigen, waaronder motoren en monster trucks. Daarnaast werd het spel van een flinke grafische update voorzien. Het aanbod aan diepte en details zorgde voor een betere spelervaring, alhoewel het zich grafisch nog niet kon meten aan concurrenten als Need for Speed en Gran Turismo. Dit heeft uiteraard ook te maken met het feit dat we hier met een open-wereld racer te maken hebben. Daarnaast werd er een dynamisch weersysteem ingevoerd, dat ervoor zorgde dat de lange autoritjes nog wat aantrekkelijker werden. Dit alles bracht natuurlijk een prijskaartje met zich mee, en dat was iets waar veel spelers zich niet in konden vinden.

Bijna twee jaar na de release in 2014, vond Ubisoft het tijd een laatste uitbreiding vrij te geven. Met Calling All Units werd er een uitstapje gemaakt naar de wereld van de wetsbeschermers: de politie. De DLC brengt 12 politiemissies met zich mee, waarbij natuurlijk ook enkele voertuigen voor het decor zorgen. Daarnaast zijn enkele tweaks in de politie-AI bewerkstelligt, evenals het toevoegen van nieuwe gameplay-elementen. De auto’s die zijn meegeleverd, zijn niet meteen te gebruiken. Deze zul je moeten vrijspelen door flink wat virtueel geld te investeren, tenzij je natuurlijk zo gek bent om  nog meer geld in het spel te steken. Iets te gek voor DLC wat je al rond de 25 euro heeft gekost, niet?

De achtervolgingen in een politieauto zijn de moeite dan wel weer waard. Als politie beschik je over de nodige snufjes om je criminelen in de kraag te vatten. Denk daarbij aan de nodige hackpraktijken, die ervoor zorgen dat het slachtoffer tijdelijk controle over het stuur verliest, of een flashbang die het zicht belemmert.

Liever samen dan alleen

 

The Crew zou The Crew echter niet zijn als je medespelers bij deze missies niet zou kunnen  verwelkomen. Je kunt samen de crimineel uithangen, maar ook zeker samen een politiekorps vormen. Straatjes afsnijden en vallen opzetten blijft leuk, of we nu te maken hebben met The Crew of Need for Speed: Hot Pursuit 2: tijdloos.

De hamvraag is inmiddels of je met The Crew: Ultimate Edition nu een goede deal in huis haalt. Een groot hekelpunt van alle DLC was het prijskaartje, iets dat met deze editie min of meer wordt weggewerkt. Voor het totale pakket betaal je inmiddels door goed te zoeken 45 euro. Voor een spel van twee jaar oud met enkele uitbreidingspakketten is het wellicht discutabel, maar je kunt zeker van een complete editie spreken.

Conclusie

The Crew: Ultimate Edition is een spel dat eigenlijk alleen voor nieuwkomers is. Als je het basisspel al in je bezit hebt, ben je namelijk een dief van je eigen portemonnee. De uitbreidingen bieden wel wat extra’s, maar niet genoeg om een veel betere ervaring neer te zetten. Je moet dan ook wel helemaal gek zijn van het concept en het spel dat in 2014 uitkwam, wil je deze complete editie als een no-brainer beschouwen. Twijfel je echter enigszins, ben je niet van de open-werelden of denk je dat de uitbreidingen je wereld veranderen, dan kun je deze beter links laten liggen.