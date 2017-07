Albion: Online beloont Early Access-spelers met een exclusief aanbod

5/7/17 07:21 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Na een lange tijd in Early Access doorgebracht te hebben, verschijnt 17 juli dan toch eindelijk Albion Online. Voor het zover is worden de servers echter leeg geveegd om het speelveld gelijk te maken.

Om te voorkomen dat spelers die meegeholpen hebben met de testfases van de game zich achtergesteld voelen, heeft ontwikkelaar Sandbox Interactive de Founder Packs in het leven geroepen. Deze speciale starter packs zijn enkel nu voor de release beschikbaar en geven je een voorsprong eens de full release live gaat. Helaas moet je daarvoor echter wel de portemonnee trekken.

De drie Founder Packs gaan van $29,95 tot $99,95 en geven toegang tot onder andere een flink startkapitaal, een exclusieve woning en een gepantserd paard. Voor zij die hier niet in willen investeren is er echter een andere bonus. Spelers die mee hebben gedaan aan de Early Access krijgen namelijk bij release 10% extra startkapitaal, ongeacht of men wel of niet een Founder Pack heeft gekocht.

Bron: GameQuarter