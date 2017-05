Amerikaanse man verdrijft liefdesverdriet met een hele hoop Top Gun-games

Gamen en verzamelen zijn twee hobby's die vaak hand in hand gaan. Sommige mensen moeten alles van Super Mario hebben, terwijl weer een ander zweert bij Pokémon. Will Forgham vond na een vervelende scheiding zijn heil in Top Gun, terwijl hij het niet eens leuk vond.

Dit nieuws werd wereldkundig gemaakt door Video Game History Foundation director Frank Cifaldi, die stuitte op een wel heel bijzondere veiling op eBay. De verkoper, de eerder genoemde Forgham, verkocht twintig uitgepakte Top Gun-games voor de NES, twee exemplaren in de oorspronkelijke doos, twee versies voor de Famicon, een losse handleiding voor de NES-game, dertien uitgepakte exemplaren van Top Gun: The Second Mission voor NES, Top Gun: Combat Zone voor de PlayStation 2, drie keer de VHS van de film, evenals een keer de film op Laser Disc en een handgeschreven brief.

''Deze verzameling is een voorbeeld van wat depressie met iemand kan doen,'' aldus Forgham. Ik heb geen idee waarom ik dit gedaan heb. Ik hou niet eens van Top Gun.'' In de brief legt de man uit dat zijn vreemde verzameling het gevolg is van een liefdesrelatie die stuk liep toen zijn partner vreemdging en een daarop volgende depressie.

Well here it is folks, THE Top Gun letter. I have been in contact with him and all is good now. The burden is now mine, and I am the legend pic.twitter.com/3j6VukrnAq — Chris Larkin (@Cupcakus) 31 maart 2017

De uiteindelijke koper was Chris Larkin van Other Ocean Interactive, die $99 betaalde voor de collectie. ''Top Gun voor de NES was een van mijn favoriete games toen ik een kind was,'' vertelt Larkin middels een e-mail aan Kotaku. ''Ik was en ben tot op heden de enige persoon die ik ken die het vliegtuig elke keer op het schip kan laten landen''

Larkin heeft zijn nieuwe collectie op zijn werkplek uitgestald en hoopt het ooit door te geven aan de volgende persoon. De collectie zal dan vermoedelijk echter wel wat groter zijn, daar mensen massaal aanvullende Top Gun-producten aan Larkin aanbieden, waaronder een Pachinko machine. Larkin heeft bovendien zelf ook al de neiging om de verzameling uit te breiden: ''Ik vind het leuk om te denken dat de collectie een soort vloek met zich meedraagt, die de eigenaar ertoe dwingt meer en meer te verzamelen zonder een goede reden.''

