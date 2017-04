Analist: 'Volgende PlayStation verschijnt in 2018'

30/4/17 19:20 | Jacco Peek | PlayStation 4 | 0 reacties

Damian Thong van analistenbureau Macquarie Capital Securities voorspelt dat de volgende generatie PlayStation-consoles verschijnt in 2018. Dit heeft The Wall Street Journal gemeld in een artikel over de toekomst van Sony.

Volgens Thong verschijnt de nieuwe generatie consoles in de tweede helft van 2018. De voorspelling wijdt zich niet uit over het feit dat een volgende generatie de PlayStation 5 betekent, in plaats van een verbeterde versie van de huidige console. Op Twitter meldt de auteur van het artikel op Wall Street Journal dat de analist eerder de PlayStation 4 Pro en Slim correct voorspelde.

Mocht de voorspelling wederom uitkomen, dan zal de nieuwe PlayStation kort na Project Scorpio in de markt worden gezet, die deze feestdagen verschijnt.



Â

Bron: WSJ