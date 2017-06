Angela Merkel zal dit jaar Gamescom openen

De tijden waarin gaming een nichehobby was die in het verdomhoekje werd geduwd, liggen al ver achter ons. Desondanks genieten games nog niet de breed gedragen goedkeuring die bijvoorbeeld boeken en films wel hebben. Met de erkenning van bondskanselier Angela Merkel, die dit jaar gamescom zal openen, is echter wel weer een stapje in de goede richting gezet.

Het is dan ook niet moeilijk om te zien waarom de gamescom-organisator Koelnmesse en sponsor German Trade Association of Interactive Entertainment Software (BIU) zo in hun nopjes zijn met de komst van de Duitse politicus, iets wat ze groots verkondigen via hun website:

''We beschouwen het als een eer en een teken van erkenning dat Angela Merkel dit jaar zal bijdragen aan de opening van gamescom,'' aldus Felix Falk, Managing Director van de BIU. ''Het bezoek van mevrouw Merkel onderstreept het belang van de game-industrie voor de culturele, digitale en zakelijke locatie van Duitsland. Of het nu om virtual reality, games of 3D-simulaties gaat: de technologieën van de game-industrie spelen nu al een centrale rol in de digitalisering en networking van de economie en maatschappij. Duitsland heeft een sterke game-industrie nodig om zichzelf van een plek in de digitale economie te verzekeren.

Natuurlijk droeg ook een woordvoerder van de Koelnmesse zelf een steentje bij. Gerald Böse, President en Chief Executive Officer van het bedrijf had het volgende te zeggen: ''De deelname van de bondskanselier is een blijk van waardering voor ons. Met haar bezoek eert ze de ontwikkeling van gamescom tot een van de succesvolste en grootste evenementen in Duitsland. gamescom is vandaag de dag het grootste videogame-evenement ter wereld. Ze benadrukt de positie van de Koelnmesse als een van de leidende organisatoren wereldwijd op het gebied van digitale media en entertainment.''

Bron: gamescom