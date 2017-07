Battlefield 1 krijgt mogelijk een re-release

1/8/17 07:25 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Battlefield 1 zal mogelijk opnieuw worden uitgebracht in een bundel met de premium content en DLC. Dit blijkt uit een pagina op de Franse versie van Amazon.

Amazon heeft in het verleden wel vaker games vroegtijdig onthuld door ze per abuis voor de aankondiging online te zetten. De kans is dan ook groot dat dit lek legitiem is. Desondanks adviseren wij het zout paraat te houden.

Mocht blijken dat deze webpagina juist is, dan zal de Revolution Edition van Battlefield 1 vanaf 22 augustus te koop zijn voor een adviesprijs van ‚ā¨ 59,99. Overigens is de productpagina ondertussen al offline gehaald.

Bron: Amazon France