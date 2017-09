Bekijk de nieuwe Nintendo Direct hier

Nu de najaarsdrukte weer op gang begint te komen, en de AAA-titels over elkaar heen buitelen om aandacht te trekken voor de feestdagen, is het tijd voor Nintendo om te laten zien waarom je dit najaar op hun producten moet spelen.

Op de nacht van 13 op 14 september 2017, om middernacht kun je daarom hier de nieuwe Nintendo Direct volgen, die in het teken zal staan van de 3DS- en Switch-games die dit jaar nog verschijnen. Volgens het persbericht mogen we gedurende de drie kwartier dat de stream duurt in ieder geval beelden van Super Mario: Odyssey verwachten, en vermoedelijk ook Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem: Warriors en een aantal prominente third party releases.

Bron: Twitch