Bethesda Game Studios werkt momenteel aan zeven games

Bethesda Game Studios, de ontwikkelaar van geliefde games als Fallout 4 en The Elder Scrolls V: Skyrim, werkt momenteel aan zeven games. Dit heeft director Todd Howard onthuld in interviews met Glixel en IGN.

Twee van deze games werden al officieel onthuld op respectievelijk de E3 van vorig jaar en het Switch-evenement van januari. Daarbij hebben we het natuurlijk over Fallout voor VR-devices van Skyrim voor de Nintendo Switch. Ook bevestigd Howard dat er gewerkt wordt aan een vervolg op Fallout: Shelter, welke iets compleets nieuws zou gaan doen, en noemde hij in een eerder interview al The Elder Scrolls VI.

''Sommige van deze projecten zijn natuurlijk op een andere schaal,'' aldus Howard. ''We zijn altijd met van alles bezig en eens we vaart maken met iets, is dat waar we op ons gaan focussen.''

Over de laatste drie projecten wilde Howard helaas maar weinig kwijt, behalve dat twee ervan op een grotere schaal zijn dan wat ze ooit eerder hebben gedaan en dat we deze vermoedelijk eerder gaan zien dan het vervolg op Skyrim. Toen hij gevraagd werd naar het type game, zei hij enkel dat het iets anders is dan normaal, maar toch het type game dat mensen met Bethesda associëren.

