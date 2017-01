Bioware geeft veel details over framerate PC-versie, multiplayer en relaties in Mass Effect: Andromeda

29/1/17 16:43 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Bioware heeft een hoop nieuwe informatie vrijgegeven over Mass Effect: Andromeda. Zo komt er geen cross-platform multiplayer, heeft de PC-versie een framerate zonder limiet en is er veel ruimte voor het opbouwen van romantische relaties.

Over de multiplayer gaf het bedrijf op Twitter aan dat deze peer-to-peer zal zijn, net zoals die van Mass Effect 3, waarbij spelers met een goede connectie de potjes hosten. De multiplayer zal overigens qua inhoud gaan lijken op die van het vorige deel, maar daarover volgt later meer.

Ook voor de opties van romantische relaties moeten we nog even wachten. Mike Gamble van de studio hintte echter wel naar een avontuurtje met het nieuwe alien-ras, de Angara, maar een volledige matrix zal nog worden uitgebracht.

Sarah en Scott Ryder zullen verder bij hun voornaam genoemd worden in de game, tenzij je een andere voornaam kiest, dan zullen personages je aanspreken als Ryder.

Op 23 maart zal Mass Effect: Andromeda uitkomen. Als we Bioware mogen geloven, dan krijgen we in de komende tijd nog een hoop informatie over de game.

Bron: Dualshockers