Bioware heeft gekeken naar The Witcher 3 bij het maken van Mass Effect: Andromeda

RPG's en sidequests zijn al sinds de begindagen van games onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch zijn sidequests niet altijd een positieve toevoeging aan een game, zoals Bioware bewees met Dragon Age: Inquisition, waarvan de sidequests gehekeld werden.

Met Mass Effect: Andromeda wilt de ontwikkelaar zichzelf opnieuw bewijzen en daarom heeft het gekeken naar een game waarvan de sidequests wél goed ontvangen werd: CD Projekt Red's The Witcher 3: Wild Hunt. Dat vertelt producer Fabrice Condominas in een interview met PC Gamer.

''We benaderen de completionist helemaal anders, omdat we een hoop geleerd hebben van Inquistion,'' aldus Condominas. ''Maar we hebben ook geobserveerd hoe andere games het doen, zoals The Witcher.''

Later in het interview legt Condominas uit dat ze willen dat de sidequests betekenisvol zijn, een zekere impact hebben. ''Het was heel belangrijk voor ons dat de kwantiteit en de schaal van wat je aan het doen bent de kwaliteit niet aantasten.''

 

