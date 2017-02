Bioware legt uit waarom het Paragon / Renegade-systeem niet terugkeert in Andromeda

10/2/17 00:44 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Het Paragon / Renegade-systeem was een de funderingen van de originele Mass Effect-trilogie. Gamers waren dan ook verbaasd toen bekend werd dat dit karakterbouwende mechaniek niet terug zou keren in de vierde Mass Effect-game. In een interview met Official Xbox Magazine legt Creative Director Mac Walters echter uit dat hier een verdomd goede reden achter zit.

''De reden waarom ze [Paragon en Renegade] weg zijn, is omdat ze erg Shepard aanvoelden. Ze waren verbonden aan het Shepard-karakter, dus het was niet logisch als Shepard niet onze hoofdpersoon is','' aldus Walters.

''Wat we nu hebben is meer gebaseerd op het ergens mee eens of oneens zijn. De reden dat ik dat fijn vind, is omdat als je in de trilogie zoiets had van 'Ik ga Paragon spelen' dan wist je al in welke richting je de stick ging bewegen, omdat je dat in elk gesprek deed. Je hoeft er niet over na te denken, omdat je toch telkens voor de Paragon-optie gaat.

Eens of oneens verandert door de omstandigheden en verandert aan de hand van het karakter waar je tegen praat, dus je moet meer betrokken zijn bij wat je doet, zodat je weet of je dat wilt doen.''

Een ding is dus duidelijk: gamers hoeven niet te vrezen dat het moraliteitssysteem van Mass Effect de deur uit is. Andromeda frist de formule enkel op, zodat spelers niet in een routine terecht komen en ze zich meer betrokken voelen bij de gebeurtenissen. En dat klinkt, in ieder geval op papier, als een positieve verandering.

Bron: Gamesradar