Breid je Steam-bibliotheek uit met deze bundel vol toptitels

29/9/17 00:32 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Met alle prachtige sales en bundels waar pc-gamers op getrakteerd worden, zal geen een van hun een tekort hebben aan spellen om te spelen. Een mens kan echter nooit genoeg van iets goeds hebben.

We willen daarom graag de Nemesis 3 Bundle van Bundle Stars met jullie delen, die enkele indie-lievelingetjes voor een spotprijs bundelt. Voor slechts ‚ā¨ 1,- heb je zo al S.T.A.L.K.E.R.:¬†Clear Sky, Shadowrun¬†Returns,¬†Shoppe Keep en Eon¬†Altar:¬†Episode 1.

Is dit niet genoeg om je honger te stillen? Betaal dan ‚ā¨ 4,99 en krijg behalve de vier bovenstaande games ook Planetary¬†Annihilation:¬†TITANS, Styx:¬†Master of Shadows, Tropico 5, Slain:¬†Back from Hell, Blood:¬†One Unit Whole Blood, S.T.A.L.K.E.R.:¬†Shadow of Chernobyl, Spellforce 2:¬†Anniversary¬†Edition, PhantaRuk en FaceRig.

Wil je diep in de buidel tasten van alles profiteren wat de Nemesis 3 Bundle te bieden heeft, dan zal je ‚ā¨ 9,99 neer moeten leggen om ook nog S.T.A.L.K.E.R.:¬†Call of Pripyat en de FaceRig:¬†Upgrade DLC¬†te scoren.

Wil je meer informatie over de individuele games of de bundel snel scoren voor hij weg is? Klik dan hier om naar de productpagina te gaan.

Bron: Bundle Stars