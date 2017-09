Bundle Stars viert zijn verjaardag met vijf procent korting op vrijwel het gehele assortiment

22/9/17 00:38 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

De afgelopen maanden hebben we met grote regelmaat geschreven over de star deals, de uitverkopen en de bundels van Bundle Stars. Niet omdat we op wat voor manier dan ook gesponseerd worden, maar omdat we de gedeelde aanbiedingen daadwerkelijk interessant vonden. En dat geldt ook voor dit nieuwtje.

Om hun vijfde verjaardag te vieren heeft Bundle Stars al hun leden een kortingscode gestuurd, die vijf procent van de prijs van elke game in hun assortiment afhaalt. Het enige wat je hoeft te doen is voor 30 september 2017 de code BIRTHDAY5 invullen wanneer je producten op de website koopt.

De code is volgens de kleine lettertjes eindeloos te gebruiken, zelfs als je nu pas klant wordt van Bundle Stars en is heeft slechts vier beperkingen. Het kan namelijk niet worden gebruikt als:

Je al een kortingscode bij deze transactie hebt gebruikt

Je een bundel koopt

Je een reservering plaatst

Je de dagaanbieding (star deal) koopt

Voor de rest is het fair game. Dus wij zouden zeggen:Â geniet ervan!

Bron: GameQuarter