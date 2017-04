Call of Duty: WWII zou wel eens op 3 november kunnen verschijnen

12/4/17 09:32 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Ondanks het feit dat het internet in rep en roer is sinds het eerste lek van Call of Duty: WWII, houdt Activision de kaken stijf op elkaar. Het bedrijf weigert te bevestigen of ontkennen dat de game echt is, wat doet vermoeden dat het lek legitiem is. En dat wordt versterkt door een nieuw lek.

Dit lek is slechts een foto, die een poster van de game toont, inclusief de releasedate van 3 november 2017. Nu kan dit natuurlijk een mock-up zijn, maar gezien het feit dat elk detail van de poster klopt, lijkt deze kans klein. Zo komen de kleuren bijvoorbeeld exact overeen met het originele lek en kloppen de details van de soldaten ook. Tot Activision echter officieel een uitspraak doet, blijft het gissen.

Bron: GameQuarter