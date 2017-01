Capcom doet de DLC-plannen van Resident Evil VII uit de doeken

25/1/17 07:50 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Nog voor de release van Resident Evil VII, welke vandaag verschijnt, liet Capcom al weten de game na release te ondersteunen met DLC. En nu het zover is, heeft het ook laten weten wat die ondersteuning exact gaat inhouden.

De eerste DLC-bundel voor de game verschijnt op 31 januari en geeft ons drie nieuwe verhalen, genaamd 'Nightmare', 'Bedroom' en 'Ethan Must Die'. Mocht je hier niet genoeg aan hebben? Wees dan niet bevreesd. Slechts twee weken later, op de dag van de liefde, kun je namelijk verder griezelen met '21', 'Daughters' en 'Jack's 55th Birthday'.

Op een nog nader te noemen moment komt ook nog een zevende verhaal als DLC beschikbaar, al hebben we hier geen details over. Ook over wat de DLC gaat kosten, houdt de uitgever de lippen stijf op elkaar. We weten echter wel dat de Season Pass met al deze content € 29,99 kost.

Bron: GameQuarter