CASE: Animatronics is nu zo goedkoop dat je ervan schrikt

16/5/17 23:00 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Na het succes dat Five Nights at Freddy's heet kon je erop wachten dat er bedrijven zijn die een graantje willen meepikken. Het internet wordt dan ook al enige tijd overspoeld door slechte FNAF-clones. Enkele van die games, zoals The Joy of Creation, Five Nights at Flumpty's en CASE: Animatronics zijn echter zeer de moeite waard.

Dat we die laatste aanhalen is natuurlijk geen toeval. Je kunt de horrorgame namelijk enkel de komende achttien uur nog met 90% korting scoren bij Bundle Stars. Je betaalt daardoor slechts ‚ā¨ 0,89 voor de game, minder dan de euroknallers van de Mac. Wees er echter snel bij, want als hier op staat is het ook echt op.

Bron: Bundle Stars