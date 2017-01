Cave Story komt naar de Nintendo Switch

22/1/17 00:52 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Cave Story Releasedatum: PC: 20 december 2004, Wii: 10 december 2010, 3DS: 1 mei 2014, Switch: TBA Genre: Platform, Third-person shooter Multiplayer: Platform: PC, Switch, Wii, 3DS Uitgever: Nicalis Ontwikkelaar: Nicalis

Cave Story, een van de meest bejubelde indiegames aller tijden, komt naar de Nintendo Switch. Dat heeft uitgever Nicalis wereldkundig gemaakt in een Tweet.

De Tweet in kwestie is ondertussen verwijderd, wat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan het feit dat het een andere versie van het Switch Dashboard toonde dan wat Nintendo tot nu toe heeft laten zien. Oplettende volgers van Nicalis hebben echter beelden opgeslagen, waardoor we weten dat het volgende in het bericht stond: "Isaac was een beetje eenzaam, dus we hebben wat vrienden voor hem geregeld om hem gezelschap te houden,"

Bij dit bericht zat tevens een begeleidende afbeelding, welke je hieronder kan vinden en die niet enkel Cave Story toont, maar ook 1001 Spikes en The Binding of Isaac:Â Afterbirth+. En hoewel we van die laatste al wisten dat die naar de Switch kwam, is ook 1001 Spikes een nieuwe onthulling.

Bron: InsideGamer