Command & Conquer: Red Alert 3's Eastern Loong-mod krijgt een Engelse vertaling

3/7/17 14:48 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 3, Xbox 360 | 0 reacties

Command & Conquer: Red Alert 3 PC release: PS3 release: X360 release: Genre: Construction and management, Strategy Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Eastern Loong, een populaire Chinese mod voor Command & Conquer: Red Alert 3, komt naar het Westen. Dat kondigt het team achter de mod aan op hun Mod DB-pagina.

Eastern Loong breidt Red Alert 3 uit met een vierde factie die zich gaat bemoeien met het conflict tussen de Sovjet-Unie, de geallieerde troepen en Japan. Niet geheel verassend is deze factie China, die een hele hoop nieuwe opties met zich meebrengt.

Zo komen gebouwen bij de Chinese factie letterlijk uit de lucht vallen, hebben de Chinezen antimateriekanonnen en krijgen we nieuwe vaardigheden die deze mogelijkheden complementeren. Dat is echter nog niet alles. Eastern Loong heeft nieuwe video's met ingesproken stemmen om het authentieke Command & Conquer-gevoel over te brengen.

Wanneer de Engelse versie van Eastern Loong verschijnt is niet bekend gemaakt, maar de makers zeggen dat het zeer spoedig zo ver zal zijn.

Bron: Mod DB