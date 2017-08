Dark Horse Comics komt met een kleurboek voor volwassenen

5/8/17 11:03 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

We hadden nooit verwacht dat het zou komen, maar hier is het dan toch: het eerste kleurboek dat specifiek op volwassenen gericht is.

Ben jij dus je innerlijke kind nog niet verloren, maar ben je moe van de Donald Ducks, Pikachu's en Super Mario's? Dan is het kleurboek van The Witcher III:Â Wild Hunt misschien wel iets voor jou. Met fanfavorieten als Geralt, Ciri, Triss, Yennefer, Roach, Shani en meer is er voor ieder wat wils, al vragen wij ons af hoe groot de vraag hier daadwerkelijk naar is.

Voor de kwaliteit hoef je het in ieder geval niet te laten, want de als de cover enige indicatie is van de inhoud, zit het daar wel goed mee. En hoewel je een boek niet op zijn kaft mag beoordelen, gaat die vlieger bij kleurboeken toch niet op.

Bron: GameSpot