18/4/17

Dark Rose Valkyrie Releasedatum: Releasedatum: juni 2017 Genre: RPG Multiplayer: Platform: PlayStation 4

Idea Factory International heeft aangekondigd dat het in juni Dark Rose Valkyrie uit zal geven in het Westen.

In Europa zal de game zowel fysiek als digitaal voor de PlayStation 4 verschijnen op 9 juni. Over een eventuele Collector's Edition is nog met geen woord gerept, maar naar verwachting zal deze zoals gebruikelijk vlak voor de release op de webshop van Idea Factory verschijnen.

