De Aussie update van Day of Infamy in detail beschreven

22/5/17 00:17 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Day of Infamy Releasedatum: 28 juli 2016 (Early Access) Genre: First-person shooter Multiplayer: Platform: PC

Afgelopen donderdag presenteerden we jullie al met een video van de Aussie update van Day of Infamy, welke in tien seconden door de nieuwe content heen vloog. Dat ging sommige mensen echter iets te snel.

Voor zij die het liever rustig aan doen hebben wij daarom de patch notes erbij gezocht en de nieuwe content hieronder opgesomd:

Nieuwe kaart: Rhineland

Nieuwe units met authentieke voice acting en de iconische Slouch Hat

2/17th Battalion: een nieuwe Australische unit voor de Commonwealth-factie

The Black Watch: een Schotse eenheid voor de Commonwealth-factie

761ste Tank Battalion ''Black Panthers'': een Afrikaan-Amerikaanse unit voor het leger van de VS

272ste Volksgrenadier divisie: Nieuwe bruine camouflage voor de Duitse Wehrmacht-factie

Nieuw Owen Submachinegeweer beschikbaar voor de Commonwealth-factie op maps waar Australische units beschikbaar zijn

Nieuwe melee wapens als boksbeugels, een schep en het mes van een Commando

Nieuwe weapon skins en cloth wraps om vrij te spelen voor de K98, Lee Enfield, Springfield en Garand rifles. De skins worden ontgrendeld door doelstellingen per geweer te voltooien

Een aangepast rankingsysteem met vier nieuwe ranks (Luitenant, Kapitein, Majoor en Kolonel)

Het nieuwe Tour-systeem dat spelers toestaat hun rank te resetten na het behalen van een miljoen punten en met aanvullende eisen

Bron: GameQuarter