De beste indietitels van dit moment vind je nu in de Best of Indie Legends Bundle

23/5/17 00:34 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Wij gamers houden van klagen en dan vooral over games. De reboot van serie X is niet goed, deze game moet een vervolg krijgen, mijn backlog wordt maar groter en groter...en groter met de Best of Indie Legends Bundle.

Maar wat zit er dan in deze legendarische bundel? Nou, wat te denken van Steam keys voor de volgende tien producten:

Viscera Cleanup Detail

Viscera Cleanup Detail: House of Horror (DLC)

UnEpic

Insurgency

Freedom Planet

Skullgirls

Skullgirls: 2nd Encore (DLC)

Lethal League

Robot Roller: Disco Derby Dodgeball

Memoria

De belangrijkste vragen die nu nog resten zijn natuurlijk: hoe duur in de bundel en waar kan ik hem kopen? De antwoorden daarop zijn ‚ā¨ 3,79 en hier.

Bron: Bundle Stars