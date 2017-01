De DS was in het begin niet geliefd binnen Nintendo

2/1/17 15:56 | Sil Hendriks | Nintendo DS | 0 reacties

De Nintendo DS is van de grootste succesverhalen die het Japanse bedrijf ooit heeft gehad en legde de fundamenten voor de two screen experiences van de 3DS en Wii U. Als het aan de medewerkers van het bedrijf had gelegen, was de handheld er echter nooit geweest. Dat vertelt voormalig General Manager of Nintendo Research & Engineering Satoru Okada in een interview met Retro Gamer Magazine.

In het interview vertelt Okada dat ze bij Nintendo al volop bezig waren aan de opvolger van de GameBoy Advance, welke door het leven ging met de codenaam IRIS, toen het concept van een handheld met twee schermen op tafel kwam.

''Eigenlijk waren we na de SP bezig met het nieuwste model in de lijn. De codenaam voor deze nieuwe GameBoy was IRIS, zoals de bloem. De redenering hierachter was simpel: aangezien het de vijfde generatie GameBoy was voor ons, kozen we het symbool van de maand mei (de vijfde maand van het jaar). In het Hanafuda-spel wordt de maand mei gesymboliseerd door de iris. Het project ging gestaag vooruit, maar toen gebeurde er iets onverwachts.''

[...]

''President Iwata kwam naar me toe. Hij zat overduidelijk ergens mee en zei 'ik heb telefonisch gesproken met Yamauchi-san (Iwata's voorganger) en hij denkt dat jullie console twee schermen moet hebben...een beetje zoals de Game & Watch snap je?' Iedereen weet dit nu, maar wat mensen niet weten, is dat destijds iedereen, zelfs Iwata, dit idee haatte. We dachten dat het niet logisch was.

In het Game &¬†Watch-tijdperk was het anders. Een tweede scherm gaf ons de mogelijkheid om het speelveld te verdubbelen en meer grafische elementen te tonen. Maar met moderne schermen behaal je er niets mee. We zijn vrij om de grootte van ons scherm te kiezen, dus waarom zouden we het in twee√ęn splitsen, vooral aangezien het onmogelijk is om naar beide schermen tegelijk te kijken. Dat is waarom we zijn idee niet begrepen.''

De afkeer van een handheld met twee schermen was zo groot bij Okada, dat hij Iwata heeft gevraagd of hij in gesprek mocht gaan met Yamauchi om hem ervan te overtuigen dat het een slecht idee is. Iwata weigerde dit echter.

''In tegenstelling tot veel mensen binnen het bedrijf, was ik niet bang voor Yamauchi-san. Ik had al vaker met hem gevochten over verschillende problemen en ik heb ook wel eens openlijk zijn idee√ęn tegensproken. Maar Iwata wees het af en zei 'Nee, we gaan het eerst proberen. Kijk wat je ermee kan.' Het zal ons beide dwars, vooral omdat het betekende dat we helemaal opnieuw moesten beginnen. Ik heb dus geprobeerd om mijn team gerust te stellen en zei ze 'Ik heb wat ervaring met het werken met twee schermen, dus we gaan ons best doen en dan zien we het wel. Maak je niet druk.' Het resultaat was project Nitro, die in 2004 werd uitgegeven onder de naam Nintendo DS.''

