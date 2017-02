De E3 opent zijn deuren voor bezoekers

De E3 is het walhalla van alle gamers; de heilige graal die zich slechts aan een select aantal mensen van de pers laat zien. Die tijd is echter voorbij.

De Entertainment Software Association, het bedrijf dat jaarlijks de E3 organiseert, heeft namelijk bekend gemaakt dat de beurs vanaf dit jaar zijn deuren opent voor reguliere bezoekers. Vanaf 13 februari kan de run op de vijftienduizend kaartjes beginnen, welke voor $250 over de digitale toonbank gaan, al is deze prijs 'slechts' $150 wanneer je er snel zat bij bent.

De kaartjes geven je toegang tot alle aspecten van de beurs, zoals de showvloer en de panels, waardoor je als reguliere bezoeker niet onder hoeft te doen aan de mensen die de E3 voor hun werk bezoeken. Hier is volgens Rich Taylor van de ESA bewust voor gekozen.

"De feedback was duidelijk. Ze wilden de games in het conventiecentrum spelen. Daarnaast wilden de standhouders toegang tot de fans dus dit jaar brengen we ze samen," aldus Taylor.

