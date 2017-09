De Eternity map is nu beschikbaar in Destiny 2

Destiny 2-spelers opgelet. Eternity, een ijskoude nieuwe map voor Crucible, is vanaf nu beschikbaar op de competitieve playlist. Dat blijkt uit een Tweet van Bungie.

In de Tweet zien we een screenshot van Eternity, dat aantoont dat de map een heel ander uiterlijk lijkt te hebben dan wat we gewend zijn. Zo siert een grote toren die nog het meeste doet denken aan een kermisattractie de afbeelding.

The new map Eternity, which premiered with Trials of the Nine, is now available in the Competitive playlist. pic.twitter.com/mH5WwL7txw