De kaartverkoop van Firstlook is van start gegaan

Hoewel we bij game-evenementen als eerste denken aan de E3 in Los Angeles en Gamescom bij de Oosterburen, heeft ook Nederland de nodige beurzen waar je als gamer terecht kunt. Een van die beurzen is Firstlook, waarvoor de kaartverkoop zojuist van start is gegaan.

Via deze link kun je tickets kopen die je op 7 en / of 8 oktober toegang geven tot Nederlands grootste game-beurs in de jaarbeurs in Utrecht. De ticketprijzen variëren van € 20,- (een dag) tot € 85,- (ultimate Firstlook fan-weekend ticket) en geven toegang tot verschillende voorbeelden en goodies.

Over welke games getoond zullen worden op de beurs kunnen we op dit moment enkel speculeren, maar in voorgaande jaren waren onder andere Bethesda, Nintendo, Sony en Ubisoft prominent aanwezig, evenals een breed assortiment aan verkopers en indie-ontwikkelaars. Op dit moment belooft de organisatie in ieder geval het volgende:

• eSports toernooien. Voor iedereen toegankelijke battles en grote internationale matches.

• Mega Market Place met de nieuwste merchandise, collectables, gear, en gadgets.

• Cosplayers uit binnen- en buitenland in de Cosville.

• Meet & Greets met bekende YouTube en Twitch sterren.

• Behind Closed Doors-presentaties in het Firstlook Festival Theater.

• De nieuwste Indie games uit binnen- en buitenland in de Indie Gallery.

• Aan de slag met toffe gadgets zoals VR, racen met drones of schieten met airsoft wapens.



Bron: Firstlook