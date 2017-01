De kortingen lopen flink op bij Good Old Games

7/1/17 12:05 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Veel gamers hanteren eenzelfde filosofie: je kunt nooit genoeg games hebben. Daarom zijn wij ook blij met sites als Good Old Games, die voortdurend met aanbiedingen blijven smijten.

Deze week heeft de website maar liefst veertig games in de aanbieding gegooid, met kortingen die oplopen tot 89%. Denk hierbij aan Shelter, Simon the Sorcerer, Techno Babylon en Overlord + Raising Hell die voor spotprijsjes over de digitale toonbank gaan. Klik daarom hier voor een lijstje met alle aanbiedingen.

Bron: Good Old Games