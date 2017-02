De nieuwe Bundle Stars-deals staan in het teken van Sega

21/2/17 00:25 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Er was een tijd waarin Sega een grootmacht was, een bedrijf dat enkel Nintendo als echte concurrent moest dulden. Die tijden zijn echter allang vervlogen en Sega werd een van de vele third-party publishers.

Nu klinkt dat natuurlijk heel negatief, maar dat hoeft het niet te zijn. Door hun horizon te verbreden heeft het bedrijf immers vele goeie games kunnen maken, bestaande series kunnen uitbreiden en interessante experimenten kunnen uitvoeren. En die komen allemaal terug in de Sega sale van Bundle Stars.

Klik dus snel hier om games in onder andere de Sonic the Hedgehog-, Total War- en House of the Dead-series te scoren met kortingen die kunnen oplopen tot 78%.

Bron: Bundle Stars