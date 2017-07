De nieuwe flash deals van Green Man Gaming geven ons oude en nieuwe toptitels

22/7/17 12:58 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Eerder deze week schreven we al kort iets over de Summer Sale van Green Man Gaming, die nog altijd in volle gang is. En hoewel er honderden titels in de aanbieding zijn, zijn het vooral de 12 uur durende flash deals die onze aandacht trekken. Zo ook de zes games van dit moment.

Wees er dus vliegensvlug bij om games als Bastion en Portal 2 tegen sterk gereduceerde prijzen te scoren. Vul bij het afrekenen bovendien de code summer2017 in voor 15% extra korting, een gratis game én een kortingscode voor je volgende aankoop. Deze actie geldt alleen voor de volgende zes aanbiedingen:

Prey (2017) - € 39,59 (34% korting)

Euro Truck Simulator 2 - € 5,- (75% korting)

Bastion - € 3,75 (75% korting)

Far Cry 4 - € 15,- (50% korting)

Stellaris - € 20,- (50% korting)

Portal 2 - € 4,- (80% korting)

Heb je oog laten vallen op een van deze aanbiedingen? Klik dan hier om naar de actiepagina te gaan.

Bron: Green Man Gaming