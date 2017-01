De nieuwe patch voor The Dwarves moet de game flink verbeteren

15/1/17 12:57 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

The Dwarves Releasedatum: Releasedatum: 2016 Genre: RPG Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Het patchen van games; het is zowel een zegen als een vloek. Natuurlijk is het goed nieuws dat glitches die pas na de release van een game aan bod komen gerepareerd kunnen worden. Anderzijds zien we echter ook vaak day one patches, die dingen repareren die nooit in de game hadden moeten zitten en die van tevoren bekend waren bij de ontwikkelaar.

Onder welke categorie de patch voor The Dwarves valt laten we in het midden, maar uit de patch notes wordt wel duidelijk dat de game er flink door verbeterd wordt op zowel Steam, Xbox One als PlayStation 4. Deze patch notes kun je hieronder vinden:

PS4

Decreased loading times between different scenes (the game loads most scenes at least twice as fast)

Decreased restart times in battles (65-75% faster restart times)

Improved performance through better audio playback handling

Removed framerate stutters due to audio processing in combat

Fixed an error in battle of Mifurdania

Fixed an error in the Golem battle

Fixed "Greater Healing Potion"

Improved performance in Toboribor

Improved moving on the worldmap

Fixed an error in portrait icons

Xbox One

Decreased loading times between different scenes (the game loads most scenes at least twice as fast)

Decreased restart times in battles (65-75% faster restart times)

Fixed an error in battle of Mifurdania

Fixed an error in the Golem battle

Fixed "Greater Healing Potion"

PC

Removed framerate stutters due to audio processing in combat

Decreased loading times between different scenes

Decreased restart times in battles

Fixed an error in battle of Mifurdania

Fixed an error in the Golem battle

Fixed "Greater Healing Potion"

Fixed an error in portrait icons

