De nieuwste patch voor The Dwarves voegt drie nieuwe modi toe

14/3/17 09:15 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

The Dwarves Releasedatum: Releasedatum: 2016 Genre: RPG Multiplayer: Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Heb jij plezier gehad met The Dwarves, maar heb je alles wat de game te bieden heeft ondertussen wel gezien? Haal dan je disc maar weer tevoorschijn, want er is gratis nieuwe content beschikbaar.

Deze update voegt Challenges toe aan het hoofdmenu, waarin je drie nieuwe spelmodi kunt vinden. Deze bestaan uit Chase, waarin je een orc moet vangen terwijl je zijn vrienden in mootjes hakt, Horde, waarin je je zo lang mogelijk staande probeert te houden, en Time, waarin je niet enkel tegen vijanden maar ook tegen de klok vecht.

In deze modi vecht je bovendien niet enkel voor je plezier. Je scores zullen online worden bijgehouden op een leaderboards zodat je bragging rights in de community hebt, terwijl je ook in-game valuta dient te sparen om alle karakters in deze modes vrij te kunnen spelen.

Bron: GameQuarter