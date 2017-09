De outfits in Super Mario: Odyssey bevatten wat leuke easter eggs

14/9/17 00:47 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Dat Mario zich in Super Mario: Odyssey in allerlei verschillende pakjes kan hullen is oud nieuws. Uit nieuwe beelden die door Nintendo de wereld ingestuurd zijn blijkt echter dat deze outfits een aantal easter eggs bevatten.

Oplettende kijkers zal allicht opgevallen zijn dat de kostuums uit Super Mario Maker, Mario Paint en de chef-outfit uit een Game & Watch Mario-game voorbijkwamen tijdens de compilatie van gameplay-beelden. En iets zegt ons dat dit niet de enige referenties zijn die in de game zijn verstopt.

Bron: GameQuarter