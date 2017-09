De PlayStation 4 Pro is nu net iets goedkoper bij Wehkamp

De ene aanbieding is de andere niet. Gisteren schreven we nog over smartphones met kortingen van 63%, en vandaag hebben we het over de PlayStation 4 Pro en drie procent.

Toch, korting is korting, en bespaard geld kan gebruikt worden voor nieuwe games.¬†Without further ado willen we jullie daarom wijzen op deze aanbieding van Wehkamp, waarbij je de Pro-editie van de PlayStaiton 4 krijgt voor ‚ā¨ 388,-, in plaats van de gebruikelijke ‚ā¨ 399,-.

Bron: Wehkamp