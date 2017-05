De ruimte is jouw speeltuin met IndieGala's The Spaced Out Bundle

11/5/17 07:41 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Games komen in allerlei soorten en maten en daardoor kan soms wat lastig zijn om te vinden wat jij wilt spelen. Mocht je echter vooral goedkoop willen gamen, dan is dit je kans.

IndieGala heeft namelijk nu The Spaced Out Bundle, die je voor $1 Steam keys geeft voor Mad Dagger, Last Tale en Amber Tail Adventure. Ben je toch bereid iets meer te betalen? Dan krijg je voor $1.99 extra keys voor Absoloot, Space Impact Glitch, Rhythm Rush, Starship Rubicon, iGrow Game, Sphere Complex, Chronicles of a Dark Lord: Tides of Fate - Remastered, Star Merchant en Glorch's Great Escape: Walking is for Chumps erbij. Klinkt dat als een deal die je niet wilt missen? Klik dan hier om naar de webpagina te gaan.

Bron: Indiegala