De strijd barst los in de nieuwe trailer van Mario Kart 8: Deluxe's Battle Mode

8/2/17 08:52 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Mario Kart 8 Deluxe mag dan wel in essentie een racegame zijn, maar het is de Battle Mode die vaak een hit is op feestjes. Ook Nintendo weet dit en heeft daarom een trailer gemaakt die zich helemaal focust op deze mode.

In de video zien we nieuwe personages als Dry Bones, Inkling Boy en Girl, Bowser Jr. en King Boo het tegen elkaar opnemen in ouwe en nieuwe competitieve modi op banen als Urchin Underpass en Battle Stadium, welke exclusief zijn voor deze Deluxe-versie. Hiernaast keren ook oude bekende als Luigi’s Mansion en Battle Course 1 in vernieuwde vorm terug.

Ready for a revamped Battle Mode experience in Mario Kart 8 Deluxe? Coming to #NintendoSwitch on 28/04. ►https://t.co/PSurm8SRAl pic.twitter.com/Drlh9Jp9fF — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 6 februari 2017

Bron: Twitter