Dead Cells is nu al in de aanbieding

Dead Cells Releasedatum: Lente 2017 Genre: niet beschikbaar Multiplayer: Platform: PC

Roguelike game Dead Cells is nog maar net verschenen op Steam, maar is nu al in de aanbieding. Bundle Stars verkoopt de game namelijk tijdelijk met 25% korting.

Als gevolg hiervan hoef je niet de gebruikelijke € 16,99 voor de game van Motion Twin neer te leggen, maar kost een Steam key voor Dead Cells je slechts € 12,74. Wees er echter snel bij, want dit aanbod is nog maar drie dagen geldig. Kijk daarom hier voor meer informatie.

