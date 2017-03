Destiny 2 is eindelijk officieel geteased

28/3/17 10:08 | David Dejaeghere | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Destiny 2 is tussen neus en lippen door herhaaldelijk door Bungie benoemd via zowel officiële als onofficiële kanalen en we wisten dus al dat de game eraan zat te komen. Een grootschalige onthulling lijkt echter niet ver weg meer.

Dit valt op te maken uit een teaser-afbeelding die het bedrijf de wereld in gestuurd heeft en die het logo van de tweede Destiny-game toont. Nu zegt dit in principe nog niet veel betreffende een onthulling, ware het niet dat het logo identiek is aan die op posters die vorige week over het internet gingen. Deze posters zouden zijn geleverd bij grote winkelketens om te gebruiken na de onthulling en zouden stiekem door een medewerker gefotografeerd zijn.

Omdat het logo overeenkomt met de posters van dit lek, is het vrijwel zeker dat de posters echt zijn. En deze worden natuurlijk niet maanden van tevoren gestuurd. Een onthulling zal dan ook vermoedelijk op zeer korte termijn plaatsvinden.

Bron: GameQuarter