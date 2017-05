Deze teaser van Far Cry 5 komt ons wel heel bekend voor

25/5/17 11:31 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

De afgelopen dagen werden we al door Ubisoft getrakteerd op enkele teasers van Far Cry 5. Hoewel deze video's kort waren, gaven ze genoeg prijs om goed te  kunnen speculeren. Met deze nieuwe afbeelding lijkt de knoop echter doorgehakt.

De afbeelding in kwestie staat namelijk vol met Christelijke referenties, evenals Amerikaans patriotisme. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat de slechteriken van dienst Christelijke extremisten zijn, mogelijk gebaseerd op groepen als de Ku Klux Klan of The Covenant, The Sword, and the Arm of the Lord.

Bron: GameQuarter